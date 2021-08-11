Москвичи на полярных станциях примут участие в онлайн-голосовании в сентябре

Система ДЭГ дает равные возможности всем избирателям

Даже оказавшиеся за полярным кругом москвичи смогут без проблем проголосовать на выборах-2021. Такую возможность они получили благодаря системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

По его словам, такой современный способ голосования является прекрасной альтернативой традиционному способу. Участники экспедиций в Арктике и Антарктике не всегда могут лично явиться на избирательный участок по месту постоянной регистрации, открепительное удостоверение для них тоже не лучший выход.

"В этом году от правительства Москвы поступило предложение для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, проголосовать электронным способом, и мы воспользовались такой возможностью",

– рассказал Клепиков эфире телеканала "Москва 24".

Ранее о готовности воспользоваться ДЭГ рассказал инженер на атомном контейнеровозе "Севморпуть" Александр Шерстобитов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи, а также жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей и Севастополя могут воспользоваться возможностью проголосовать дистанционно. Регистрация заявок на ДЭГ будет открыта до 13 сентября.