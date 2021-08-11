Условия Минска по признанию российским Крыма опротестовали в Киеве

Условия Минска по признанию российским Крыма опротестовали в Киеве
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Белорусские власти могут оказаться соучастниками преступлений против Незалежной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил международные обязательства Минска, заявив о готовности признать Крым российской территорией. Об этом заявили в МИД Украины. Ноту протеста уже передали белорусскому послу.  

Недовольство Киева последовало после публичного обещания Лукашенко "не заржаветь" и признать Крым, как только туда начнут поставлять продукцию все "российские олигархи". На Украине сочли, что это делает президента Белоруссии "соучастником преступлений Кремля" против Незалежной, передает "Свободная пресса".

При этом в Киеве отметили, что это не первый такой неприятный сигнал из Минска. Там обратили внимание и на обвинения белорусской стороны в переброске со стороны Украины боевиков для подрыва ситуации в Белоруссии. Возмущение Киева вызвал и тот факт, что Минск позволил представителям ЛНР допросить журналиста Романа Протасевича, ранее воевавшего в Донбассе.

Исходя из этого, на Украине сделали вывод, что Лукашенко пал жертвой российской пропаганды, и предупредили, что раз уж Россия не смогла поставить Незалежную на колени, то Белоруссии это и подавно не удастся.

Ранее в ходе большой пресс-конференции в Минске Лукашенко рассказал журналистам, что задержанные летом прошлого года в республике "вагнеровцы" не попали на Украину из-за ее президента Владимира Зеленского. Батька также раскрыл репортерам, как на самом деле отреагировал Владимир Путин на избрание Зеленского президентом.

Источник: МИД Украины
Николай ВИКТОРОВ

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