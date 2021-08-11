Лидер ЛДПР намерен обратиться за защитой к президенту республики

Азербайджанский дипломат Исфандияр Вагабзаде должен предстать перед судом за публичные оскорбительные высказывания в адрес России и ее народа. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее Вагабзаде, представившийся как бывший посол Баку в Белоруссии, Молдавии и Пакистане, назвал всех русских и Жириновского в частности "вонючими свиньями", которые "объедают" азербайджанцев.

Глава ЛДПР в эфире Ютуб-канала "Соловьёв Live" заявил, что подобные оскорбления нельзя оставлять без ответа. По его мнению, сам Вагабзаде – это неудачник, затаивший обиду на Россию со времен СССР. Но в целом высказывания в подобном ключе являются признаками реализации плана Запада по созданию в Средней Азии "АнтиРоссии".

Жириновский заявил, что непременно обратится к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который выступает против подобных антироссийских заявлений. Кроме того, по мнению политика, Россия должна создать специальное министерство по национальным проблемам, которое защищало бы наших соотечественников за рубежом от подобных нападок, передает РИА ФАН.

Ранее в Кишиневе избили обладательницу титула "Мисс Молдова" за то, что она говорила по-русски.

О проекте "Анти-Россия" ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.