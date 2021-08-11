Московская система электронного голосования выдержала четыре проверки хакерами

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Хакеры, привлеченные к проверке надежности системы электронного голосования (ДЭГ) в Москве, помогли убедиться в безопасности онлайн-выборов. В этом убежден специалист "Лаборатории Касперского" Александр Сазонов.
Для проверки ДЭГ на устойчивость к взлому была использована так называемая программа "баг баунти", когда участникам гарантируется вознаграждение за выявление слабых мест.
"Привлекают "белых хакеров" для проверки системы на уязвимость",
– приводит "Газета.ру" пояснение Сазонова. "Взломать" систему не удалось никому, но были выявлены моменты, которые помогли повысить ее качество.
Всего было проведено четыре теста московской системы онлайн-голосования, в которых принимали участие как российские, так и иностранные специалисты. Первые два прошли в рамках подготовки к выборам в Мосгордуму в 2019 году. Затем хакеров привлекали перед голосованием по поправкам к Конституции летом 2020 года. Наконец, хакеры пытались обнаружить уязвимость ДЭГ 29-30 июля 2021 г., когда в Москве проходила общегородская проверка ДЭГ. Система подтвердила свою надежность и безопасность.
Очередные выборы пройдут в России 17-19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Госдумы, а жителям некоторых районов – еще и представителей в Мосгордуму и муниципальный совет.
Подать заявку на участие в ДЭГ можно до 13 сентября на портале mos.ru.
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