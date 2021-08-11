Московская система электронного голосования выдержала четыре проверки хакерами

Московская система электронного голосования выдержала четыре проверки хакерами
Фото: www.mos.ru
Взломать столичный сервис ДЭГ никому не удалось

Хакеры, привлеченные к проверке надежности системы электронного голосования (ДЭГ) в Москве, помогли убедиться в безопасности онлайн-выборов. В этом убежден специалист "Лаборатории Касперского" Александр Сазонов.

Для проверки ДЭГ на устойчивость к взлому была использована так называемая программа "баг баунти", когда участникам гарантируется вознаграждение за выявление слабых мест.

"Привлекают "белых хакеров" для проверки системы на уязвимость",

– приводит "Газета.ру" пояснение Сазонова. "Взломать" систему не удалось никому, но были выявлены моменты, которые помогли повысить ее качество.

Всего было проведено четыре теста московской системы онлайн-голосования, в которых принимали участие как российские, так и иностранные специалисты. Первые два прошли в рамках подготовки к выборам в Мосгордуму в 2019 году. Затем хакеров привлекали перед голосованием по поправкам к Конституции летом 2020 года. Наконец, хакеры пытались обнаружить уязвимость ДЭГ 29-30 июля 2021 г., когда в Москве проходила общегородская проверка ДЭГ. Система подтвердила свою надежность и безопасность.

Очередные выборы пройдут в России 17-19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Госдумы, а жителям некоторых районов – еще и представителей в Мосгордуму и муниципальный совет.

Подать заявку на участие в ДЭГ можно до 13 сентября на портале mos.ru.

Источник: Газета.ру
Николай ВИКТОРОВ

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