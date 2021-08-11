Белоруссия жестко ответила на санкции США

Белоруссия жестко ответила на санкции США
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Республике вновь не будет американского посла

Накануне, 10 августа, США ввели новые санкции против Белоруссии на фоне скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Минск поспешил ответить Вашингтону жесткими мерами.

Так, 11 августа в белорусский МИД пригласили "на ковер" временно поверенного в делах США. Американцам предложили снизить количество сотрудников их посольства в Минске до пяти человек к 1 сентября. Также Белоруссия отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США в стране. 

Также Республика решила заморозить все проекты, которые ведутся с правительством США, пока между странами не восстановятся отношения. 

Напомним, 10 августа США признали Белоруссию "чрезвычайной" угрозой для безопасности своей страны. Новые американские рестрикции коснулись не только особо важных сфер экономики, в том числе энергетику и оборонку, но и "Беларуськалия", а также Белорусского олимпийского комитета. 

9 августа 2020 года прошли выборы президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. Запад итоги голосования не признал. В начале августа этого года в США пообещали Минску "подарок" к годовщине выборов. Свой презент сделала и Великобритания, которая обвиняет Белоруссию в "продолжении подрыва демократии и нарушении прав человека". Новый виток скандала вокруг Белоруссии произошел во время Олимпийских игр – 2020 в Токио. Легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее насильно пытаются вывезти домой после критики начальства. В итоге она уехала в Польшу, отказавшись возвращаться на родину. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость287423
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США В ШОКЕ!
крым наш
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Гость290164
и вашего плешивого задушим.
А душилка выросла?
ГостьВВ
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А я когда-то любил Россию...
К вашему сведению, "батька" в переводе с белорусского - отец. Не думаете, что вашему отцу было бы очень обидно услышать подобное обращение к совершенно чужому человеку от собственного сына?
У меня отец не цыган.
Шаман
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Поверенный США поинтересовался: раз лука не хочет мирного диалога надо ли присылать блэк-вотер (счас другое название) наемников для диалога по понятиям?
После этого вопроса колхозник покраснел и сразу куда-то засобирался...
А я когда-то любил Россию...
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Гость288882
Батька задушат тебя задушат Прекрати произвол Проиграешь Не та страна чтобы дергаться Загоняешь себя в ловушку
К вашему сведению, "батька" в переводе с белорусского - отец. Не думаете, что вашему отцу было бы очень обидно услышать подобное обращение к совершенно чужому человеку от собственного сына?
Гость290164
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Гость288882
Батька задушат тебя задушат Прекрати произвол Проиграешь Не та страна чтобы дергаться Загоняешь себя в ловушку
и вашего плешивого задушим.
А я когда-то любил Россию...
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"Жесткие меры", говорите? Гы-гы-гы...
Гость288882
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Батька задушат тебя задушат Прекрати произвол Проиграешь Не та страна чтобы дергаться Загоняешь себя в ловушку
ГостьС
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Гость295014
е-батька бьется в предсмертных судорогах
Он напугал ежика голым задом.
Гость295014
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е-батька бьется в предсмертных судорогах
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