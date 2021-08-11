Врач поставил диагноз шатающемуся Лукашенко

Врач поставил диагноз шатающемуся Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние главы РБ не дает оснований полагать, что он чем-то серьезно болен

"Странная" походка президента Белоруссии Александра Лукашенко не похожа на движения человека после инсульта. Об этом заявила врач-терапевт.

Ранее в Сети появились видеокадры окончания пресс-конференции Лукашенко, которая состоялась 9 августа. Многие пользователи обратили внимание, как странно пошатывался лидер белорусской нации, покидая трибуну зала Дворца независимости. Некоторые даже предположили, что он перенес инсульт или другое серьезное заболевание, но от народа это скрывают.

Однако специалист-медик, к которому "Ридус" обратился за консультацией, развеяла все подозрения. Она напомнила, что мероприятие длилось около 8 часов. Столько времени сидеть на месте – у любого ноги подкосятся.

"Это не головокружение, не шаткость и не слабость. Судя по видео, у него, скорее, спину защемило или нога затекла. Но это не шаткость, как при инсульте. Здоров как бык",

– цитирует издание терапевта, пожелавшего сохранить анонимность.

Надо отметить, что в ходе большой пресс-конференции Лукашенко активно отвечал на многочисленные вопросы и даже остро подшутил над корреспондентом из США.

Ранее в интернете появились видеокадры, на которых странно себя ведет президент Соединенных Штатов Джо Байден. Многие пользователи сошлись во мнении, что такое поведение в очередной раз доказывает проблемы со здоровьем главы Белого дома. Однако нашлись и защитники Байдена, которые представили свою трактовку представленного видео.

Источник: Ридус
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость290164
Пожаловаться Ответить
Андрей
как говориться не дождётесь
"что делает ?" по этому по-русски правильно писать "как говорится".
позорники.
Андрей
Пожаловаться Ответить
как говориться не дождётесь
Гость290164
Пожаловаться Ответить
быстрее бы подох, скотина
ГостьС
Пожаловаться Ответить
Врачи давно поставили диагнозы Лукашенко. Из Ридус ру давно свалила профессиональная команда. Теперь новые лизоблюды штампуют компромат на оппозицию. Больше ничего не умеют. Какой идиот проверит в ментальное и физическое здоровье 67 летнего деда Лукашенко. Перенесенный инсульт, сахарный диабет плюс диагноз, с которым списали из армии. Николай, хоть раз загляните на порядочные сайты, кривые у вас статьи.
Гость287803
Пожаловаться Ответить
Восемь часов подряд сидя на стуле практически без движения.
Попробуйте такое проделать сами и посмотрите как изменится ваша походка.
1
новости партнеров

"Газпром" срывает поставки после аварии на Ямале

Производство сжиженного углеводородного газа в августе снизится в пять раз

На российском канале одернули защищавшего "новорожденную" Украину поляка

Европейский эксперт попытался объяснить, почему представителям киевского режима позволяют делать заявления от всего мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей