Токио может остаться за бортом программы по развитию этой российской территории

С 9 по 13 августа в Китая проходят учения совместно с Россией "Взаимодействие-2021", которые вызывают опасения в других странах. Так, в Японии решили, что военными маневрами сотрудничество Пекина и Москвы не ограничится, что не сулит Стране восходящего солнца ничего хорошего.

Политолог Дайсукэ Кондо выступил с предупреждающей статьей на страницах издания JB Press. Эксперт призвал Токио быть начеку, ведь вслед за учениями Москва может позвать Пекин вместе осваивать Курилы.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин посетил острова и заявил о новых мерах экономического развития российской гряды, которые могли бы быть полезны инвесторам, в том числе Японии. Однако со стороны Токио вместо соглашения прозвучало лишь возмущение поездкой на "северные территории", как в этой стране называют наши Курилы.

Кондо указывает на то, что Китаю давно интересно сотрудничество с Россией в рамках освоения ее акваресурсов в этом регионе. Политолог признался, что не может отделаться от мысли, что на очереди на "агрессию" двух стран сама Япония.

Подтолкнуть Китай и Россию к еще большему сотрудничеству, но уже на территории Курил, может настойчивость США разместить в Японии свои ракеты, а также визит осенью японского экс-премьера Синдзо Абэ на Тайвань, на который претендует КНР передает ИноСМИ. Таким образом, политолог предупредил Японию о негативных последствиях военных учений России и Китая.

К слову, учения России и Китая вызвали тревогу и в Британии.