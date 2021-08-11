В Японии забеспокоились о судьбе Курил из-за учений России и Китая

В Японии забеспокоились о судьбе Курил из-за учений России и Китая
Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Токио может остаться за бортом программы по развитию этой российской территории

С 9 по 13 августа в Китая проходят учения совместно с Россией "Взаимодействие-2021", которые вызывают опасения в других странах. Так, в Японии решили, что военными маневрами сотрудничество Пекина и Москвы не ограничится, что не сулит Стране восходящего солнца ничего хорошего.

Политолог Дайсукэ Кондо выступил с предупреждающей статьей на страницах издания JB Press. Эксперт призвал Токио быть начеку, ведь вслед за учениями Москва может позвать Пекин вместе осваивать Курилы. 

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин посетил острова и заявил о новых мерах экономического развития российской гряды, которые могли бы быть полезны инвесторам, в том числе Японии. Однако со стороны Токио вместо соглашения прозвучало лишь возмущение поездкой на "северные территории", как в этой стране называют наши Курилы.

Кондо указывает на то, что Китаю давно интересно сотрудничество с Россией в рамках освоения ее акваресурсов в этом регионе. Политолог признался, что не может отделаться от мысли, что на очереди на "агрессию" двух стран сама Япония. 

Подтолкнуть Китай и Россию к еще большему сотрудничеству, но уже на территории Курил, может настойчивость США разместить в Японии свои ракеты, а также визит осенью японского экс-премьера Синдзо Абэ на Тайвань, на который претендует КНР передает ИноСМИ. Таким образом, политолог предупредил Японию о негативных последствиях военных учений России и Китая. 

К слову, учения России и Китая вызвали тревогу и в Британии. 

Источник: JB Press
Полина ИВАНОВА

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