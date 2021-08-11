МИД Азербайджана отстранился от скандала вокруг националистических высказываний своего отставного дипломата

Официальный Баку отказался комментировать оскорбительные высказывания бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, сравнившего русских со свиньями и непосредственно лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как заявили в министерстве иностранных дел Республики, отставной дипломат не выражает мнения ни одного из государственных органов или страны в целом.

"Нам, как МИДу, было бы неправильно комментировать взгляды экс-посла, поскольку он не представляет ни наше ведомство, ни какой-либо другой госорган", – говорится в телеграм-канале "Sputnik Азербайджан".

Напомним, накануне Вагабзаде записал видеообращение к Жириновскому, в котором походя оскорбил по национальному признаку как лидера либеральных демократов, так и всего русского народа целиком. Доктор филологических наук блеснул красноречием и обозвал российского политика "жирной свиньей", "старым ослом".

"Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация", – объявил сын известного народного поэта Азербайджана, филолога и преподавателя Бахтияра Вагабзаде.

Также отставной дипломат, назвавший себя "непростым человеком", а профессором, сообщил, что в советские времена исполнил свой "оккупационный долг" в Афганистане и объявил, что сейчас азербайджанцы "умирают с голоду" из-за того, что каждый месяц посылают русским "икру, рыбу, деньги".

Само собой разумеется, Владимир Вольфович не оставил без внимания этот "филологический" спич Вагабзаде и потребовал возбудить против экс-посла уголовное дело, назвав его высказывание средневековьем.

Накануне также в соцсетях разлетелись видеокадры, снятые еще в июне, на которых пожилую русскую женщину казахские националисты заставили извиняться за публичное упоминание об основании города Актау (до 1991 года – Шевченко) русскими. По данным телеграм-канала Readovka, данный флешмоб, устроенный местными радикалами, уже охватил все крупные города Казахстана.

Отмечается, что местные "активисты" требуют от сотрудников общепита и магазинов знания казахского языка, и выкладывают свои видеоролики так называемых языковых рейдов уже не первый месяц "десятками, если не сотнями".

"Русскоязычным (скажет даже яснее – русским) людям прямо угрожают и требуют от них убираться из Казахстана", – сигнализируют авторы аккаунта.

Судя по всему, казахские националисты переняли опыт украинских "собратьев" по выдавливанию русских и русскоязычных из Республики. Их тропой, вероятно, следуют и "товарищи" из Узбекистана, где тоже отмечены в последнее время случаи нападений на граждан из-за русского языка.

