У Зеленского оценили призыв разместить на Украине ПВО США

Киев не готов приглашать американцев к себе

Алексей Резников, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, заявил, что нужно, чтобы в Незалежной появилось американское ПВО. Пресс-секретарю лидера украинцев Сергею Никифорову пришлось объясняться за коллегу.

Представитель Офиса президента Украины пояснил, что слова Резников не нужно воспринимать всерьез, это, скорее, гипотетическая возможность. 

Никифоров отметил, что Киев не собирается в ближайшее время просить у Вашингтона разместить свои военные базы на территории Украины. Чиновник уточнил, что нужно учитывать настроение народа, мнение НАТО и тот факт, что подобный шаг будет "раздражать северного соседа", поэтому пока это все лишь размышления, добавляет URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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