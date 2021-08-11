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Москва и Кишинев договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак после сегодняшней встречи с президентом Молдавии Майей Санду.
Член российского правительства в среду, 11 августа, прибыл с рабочим визитом в Кишинев. Кроме Санду он уже встретился с министром иностранных дел Республики Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко, передает РИА "Новости".
"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", – заявил Козак.
Он отметил, что вопрос о возобновлении беспошлинной поставки молдавских товаров в РФ будет дополнительно обсуждаться на межведомственном уровне.
Также Санду обещала Москве, что не допустит блокады Приднестровья, поскольку в этой непризнанной Республике проживают молдавские граждане.
В свою очередь, официальный Кишинев попросил Москву помочь с утилизацией боеприпасов из ПМР. Козак подчеркнул, что Россия заинтересована в ликвидации тех снарядов, у которых закончился срок годности и их нельзя больше транспортировать.
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