Молдавский лидер также попросила РФ помочь с утилизацией снарядов из Приднестровья

Москва и Кишинев договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак после сегодняшней встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

Член российского правительства в среду, 11 августа, прибыл с рабочим визитом в Кишинев. Кроме Санду он уже встретился с министром иностранных дел Республики Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко, передает РИА "Новости".

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", – заявил Козак.

Он отметил, что вопрос о возобновлении беспошлинной поставки молдавских товаров в РФ будет дополнительно обсуждаться на межведомственном уровне.

Также Санду обещала Москве, что не допустит блокады Приднестровья, поскольку в этой непризнанной Республике проживают молдавские граждане.

В свою очередь, официальный Кишинев попросил Москву помочь с утилизацией боеприпасов из ПМР. Козак подчеркнул, что Россия заинтересована в ликвидации тех снарядов, у которых закончился срок годности и их нельзя больше транспортировать.

