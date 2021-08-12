Будет больно: в России предостерегли Запад от участия в "Крымской платформе"

Будет больно: в России предостерегли Запад от участия в "Крымской платформе"
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Эти государства рискуют попасть в список недружественных РФ

Участие разных стран в украинском саммите "Крымская платформа" может обернуться для них болезненными последствиями. Об этом предупредил вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. 

Политик в разговоре с РИА "Новости" указал на то, что саммит – "это не просто провокация". Мурадов предложил четко обозначить, какие последствия ждут тех, кто рискнет в нем поучаствовать. По его словам, ведь таким образом эти государства поставят поставят под сомнение территориальную целостность РФ. 

Так, Мурадов полагает, что наказать участвующие страны можно было бы арестом активов, запрет на посещение нашей страны, а также внесения их в список недружественных России государств. Впрочем, подобные вопросы решаются на уровне федеральных властей, уточнил политик. 

Украина отчаянно хочет обсудить с другими странами вопрос "возвращения" полуострова во время "Крымской платформы", которая должна состояться 23 августа. Киев отправил приглашения Вашингтону, Торонто, Лондону и ЕС. 

Любопытно, что, похоже, мечтам Украины не суждено сбыться. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в столицу Незалежной накануне саммита, 22 августа. Канцлер ФРГ пробудет в Киеве всего сутки и на "Крымскую платформу" оставаться не намерена

А США отправили представлять свою страну министра транспорта, открытого гея Питера Буттиджича, что эксперты восприняли как сигнал Украине. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость295566
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Платформа окажется мыльным пузырём. К огромному сожалению она ничего не решит. США представляет гей....это здорово.
Друг Украины
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Гость Фоекс
На Платформу прибудет свыше 30-ти делегатов от зарубежных стран. На Евро 2020 Россия пыталась запретить Украине наносить на форму карту Украины с Крымом. И что? Утерлись? Все цивилизованные страны заявляют о территориальной целостности Украины,которое вероломно нарушила Россия.
Крым всегда был РОССИЙСКИМ, а многочисленные "упыри" прекрасно это понимая упорно подтявкивают пендосам (и их понять можно-не дали проглотить кусок дармовой хавалки), в том числе и на Украине. Пора смириться и принять эту аксиому, а России перестать обращать внимание на этот скулеж обиженных детишек.
Гость290164
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ГостьТрынсь
Меня всегда поражало как жители нЭзалежной автоматически переводят все свои внутренние цены на евры и доллары в уме. Ай да нЭзалежность! P.S. пока что РФ является второй в мире по количеству ....мигрантов. Так что ты там свои зубы от яростного скрежетания не поломай.
а РФ никогда первой уже не будет.
если только по уровню бедности
Гость290164
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ГостьТрынсь
Меня всегда поражало как жители нЭзалежной автоматически переводят все свои внутренние цены на евры и доллары в уме. Ай да нЭзалежность! P.S. пока что РФ является второй в мире по количеству ....мигрантов. Так что ты там свои зубы от яростного скрежетания не поломай.
есть одно "но": в США едут самые умные и талантливые. едет конечно и сброд на пособиях сидеть,
но то что мы притягиваем как магнит всю интеллектуальную элиту мира - это факт.
все стоящие стартапы последнего времени-американские.
ГостьТрынсь
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Гость290164
в самой лучшей и надежной валюте - USD
Меня всегда поражало как жители нЭзалежной автоматически переводят все свои внутренние цены на евры и доллары в уме. Ай да нЭзалежность! P.S. пока что РФ является второй в мире по количеству ....мигрантов. Так что ты там свои зубы от яростного скрежетания не поломай.
Гость295545
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Гость290164
юань держится только за счет США. и расти он не будет.
а вы дурачки в него бухнули свои грошИ.
и обосрались на 7 млрд долларов.
придурки лагерные.
Кастрюлю сними экономист
Гость Фоекс
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На Платформу прибудет свыше 30-ти делегатов от зарубежных стран. На Евро 2020 Россия пыталась запретить Украине наносить на форму карту Украины с Крымом. И что? Утерлись? Все цивилизованные страны заявляют о территориальной целостности Украины,которое вероломно нарушила Россия.
Гость290164
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юань держится только за счет США. и расти он не будет.
а вы дурачки в него бухнули свои грошИ.
и обосрались на 7 млрд долларов.
придурки лагерные.
Гость290164
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Гость291352
Самая лучшая валюта Юань она обеспечена всем а твоя бумаги не стоит на которой напечатана и держится только из-за гегемонии Штатов в западном мире.
да. это так. и меня все устраивает :)
Гость291352
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Гость290164
в самой лучшей и надежной валюте - USD
Самая лучшая валюта Юань она обеспечена всем а твоя бумаги не стоит на которой напечатана и держится только из-за гегемонии Штатов в западном мире.
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