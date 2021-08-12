Плюшки за Крым: политолог раскрыл задумку Лукашенко

Плюшки за Крым: политолог раскрыл задумку Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Глава РБ рассчитывает как можно дольше удержаться у власти и пытается маневрировать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не признал Крым территорией России, поскольку видит в данной теме возможности для торга. В этом убежден политолог Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, белорусский лидер оставляет себе возможность для маневра на политическом поле. Но главное – он не намерен разменивать эту карту просто в рамках союзнических отношений.

"Он хочет выторговать как можно больше плюшек. Платить ему за Крым никто не собирается, но он надеется",

– пояснил Ищенко в эфире Ютуб-канала "Украина.ру". Ранее похожее мнение высказал российский политолог Евгений Сатановский. Такое поведение президента РБ он охарактеризовал одним непечатным русским словом.

Вопрос о принадлежности Крыма возник на большой пресс-конференции Лукашенко 9 августа. Тогда белорусский лидер заявил, что признает власть РФ над полуостровом, когда туда станут поставлять продукцию все российские олигархи. Обсуждая вопрос о смене власти в Минске, Лукашенко призвал журналистов не гадать, когда это произойдет. "Скоро", – отмахнулся он.

Политолог Ростислав Ищенко полагает, что на самом деле Лукашенко планирует задержаться в кресле президента как можно дольше. В идеале – до самой смерти. Но все будет зависеть от его окружения. По некоторым оценкам, сейчас поддержка Лукашенко ослабевает, поскольку различные группы элит уже не видят для себя перспектив с таким главой республики.

Пресс-конференция "Большой разговор с президентом" длилась 9 августа в Минске более 8 часов. После мероприятия Лукашенко еле вышел из зала. Некоторые предположили, что его хватил удар, однако врач заверил, что дело в другом. 

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость290164
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все правильно - проститутка и есть.
каждые выживает как может
Вячеслав Москва
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"Ленин говорил о таких с совершенно точным определением: "политическая проститутка". Лукашенко - политическая проститутка, которая все эти годы виляет хвостом, рылом и всеми остальными частями тела туда, куда показывает вектор силы", - высказал о последнем диктаторе Европы главред МК Павел Гусев.
Гость287110
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а этому упырю вроде переклыли экспорт удобрений через прибалтику ?
вроде как США распорядились закрыть ему бабло.
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