Экс-министр призвал Киев более жестко действовать против Минска

Власти Украины должны тщательно отслеживать каждый шаг России и Белоруссии на пути создания Союзного государства, потому что это может напрямую коснуться Незалежной. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, в составе Союзного государства РФ и РБ может оказаться и часть Украины.

"Цель Путина – разделить Украину и включить одну ее часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и Западом",

– написал экс-министр в "Фейсбуке". Он призвал Киев противостоять этим планам Москвы, а не тратить силы на борьбу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который якобы готов признать российским Крым.

По словам Климкина, Лукашенко таким образом просто "троллит Зеленского". При этом бывший глава МИД раскритиковал позицию нынешних властей Незалежной за слишком мягкие меры в отношении Белоруссии. В частности, объявленные Киевом санкции против Минска он считает чисто символическими: "Мертвому припарка", – посетовал Климкин.

Ранее МИД Украины вручил ноту послу РБ в Киеве, в которой предупредил, что Минск станет "соучастником преступления", если признает Крым российской территорией.

Сейчас на Украине ведется подготовка к форуму "Крымская платформа", вскоре после которого Владимир Зеленский отправится на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Список тем, которые сможет обсудить украинский президент с американским коллегой, уже согласован, сообщает Общественная служба новостей.