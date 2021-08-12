Иранский МИД обиделся на фото послов России и Британии за отсылку к "большой тройке"

Иранский МИД обиделся на фото послов России и Британии за отсылку к "большой тройке"
Фото: pixabay.com
Местный парламент уже потребовал извинений от дипмиссии

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад пришел в возмущение после фотографии послов Российской Федерации и Великобритании, которая отсылает к тегеранской конференции 1943 года, определившей послевоенное переустройство системы международных отношений.

Так, ранее представители посольства РФ в Иране заявили, что чрезвычайный посол Леван Джагарян провел встречу с британским коллегой Саймоном Шерклиффом, недавно назначенным на пост. Представители обеих стран встретились на "исторической лестнице", где когда-то сидели в креслах Сталин, Рузвельт и Черчилль.

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что фото "крайне неуместно", и современные реалии не соотносятся с событиями Второй мировой войны. Более того, Иран доказал, что его судьба не зависит от решений сторонних государств и их диппредставительств.

Глава парламента исламской республики Мохаммад Бакер Галибаф также пригрозил коллегам "решительным ответом" в дипломатической сфере, если те не извинятся за публикацию.

Позднее российское посольство заверило Тегеран в дружеских отношениях, заявив, что публикация была сделана вовсе не с посылом "антииранского" характера, а лишь призвана отдать дань союзникам Второй мировой за общий вклад в борьбе против фашизма. Иран же является для РФ другом и соседом.

Российского посла уже пригласили в иранский МИД после публикации. Представитель РФ был вызван после возмущения внешнеполитическим ведомством республики, о чем представители посольства позднее сообщили журналистам.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Американский сенатор пытается помешать запуску "Северного потока-2"

Вопрос с новыми санкциями остается открытым до возвращения с каникул законодателей

Будет больно: в России предостерегли Запад от участия в "Крымской платформе"

Эти государства рискуют попасть в список недружественных РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей