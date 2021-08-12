Местный парламент уже потребовал извинений от дипмиссии

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад пришел в возмущение после фотографии послов Российской Федерации и Великобритании, которая отсылает к тегеранской конференции 1943 года, определившей послевоенное переустройство системы международных отношений.

Так, ранее представители посольства РФ в Иране заявили, что чрезвычайный посол Леван Джагарян провел встречу с британским коллегой Саймоном Шерклиффом, недавно назначенным на пост. Представители обеих стран встретились на "исторической лестнице", где когда-то сидели в креслах Сталин, Рузвельт и Черчилль.

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что фото "крайне неуместно", и современные реалии не соотносятся с событиями Второй мировой войны. Более того, Иран доказал, что его судьба не зависит от решений сторонних государств и их диппредставительств.

Глава парламента исламской республики Мохаммад Бакер Галибаф также пригрозил коллегам "решительным ответом" в дипломатической сфере, если те не извинятся за публикацию.

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

Позднее российское посольство заверило Тегеран в дружеских отношениях, заявив, что публикация была сделана вовсе не с посылом "антииранского" характера, а лишь призвана отдать дань союзникам Второй мировой за общий вклад в борьбе против фашизма. Иран же является для РФ другом и соседом.

Российского посла уже пригласили в иранский МИД после публикации. Представитель РФ был вызван после возмущения внешнеполитическим ведомством республики, о чем представители посольства позднее сообщили журналистам.