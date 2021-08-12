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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление Александра Лукашенко об условии, при котором тот согласен признать Крым российским. Глава МИД предоставил факт, из-за которого белорусскому президенту решать в этом вопросе ничего не требуется.
Лавров напомнил, что в 1999 году Белоруссия заключила с Россией договор о Союзном государстве. И, согласно этому документу, границы СГ определяются территориями обеих стран.
"По нашему законодательству Республика Крым, естественно, – это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", – ответил он изданию "Крыминформ".
Напомним, в минувший понедельник Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским в том случае, если "последний русский олигарх" пойдет на такой шаг, начав поставлять на полуостров собственную продукцию. Из-за этих слов Киев передал белорусскому послу ноту протеста, указав, что намерением признать Крым российским Минск нарушает международные обязательства.
В России заявление главы Белоруссии тоже восприняли с негативом. Политолог Евгений Сатановский назвал поведение Александра Лукашенко матерным словом, означающим неразборчивость в связях.
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