В Крыму отказались предоставить Зеленскому политическое убежище

В Крыму отказались предоставить Зеленскому политическое убежище
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной не поможет даже наличие на полуострове квартиры

В случае побега из страны президент Украины Владимир Зеленский не сможет найти политубежище в Крыму по примеру экс-лидера украинцев Виктора Януковича. Об этом действующего главы Незалежной предупредил руководитель Республики Сергей Аксенов в ходе "прямой линии" с крымчанами.

"У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если с Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений", – обещал глава региона.

По его данным, многие из "товарищей Зеленского" до сих пор владеют различным бизнесом на полуострове, передает агентство "Крыминформ". В этой связи Аксенов предложил национализировать принадлежащие иностранным гражданам недостроенные здания в регионе. А затем республиканские власти выставят их на торги, чтобы полученные средства направить в бюджет Крыма.

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сейчас находится в Республике и впервые участвует в арт-кластере "Таврида", объяснил, почему западные страны не признают Крым российским. По его мнению, они прекрасно осознают его принадлежность РФ, однако юридически не делают этого в угоду Украине.

"Исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям нынешнего киевского режима", – заявил Лавров.

Кроме того, он прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях признания Минском Крыма российской территорией. Министр указал бацьке на договор от 1999 г. между Минском и Москвой о Союзном государстве.

Источник: Крыминформ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость289814
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Кому он на Западе нужен использованые презивативы выбрасывают. На Украине он тоже не нужен, его нацики на глобус натянут, жаль его семью.
Гость288289
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ЭТОТ ЧМОКЛОУН НА ЗАПАД ДРАПАНЕТ --- В РОССИИ ЕМУ НЕ МЕСТО
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