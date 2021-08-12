В СМИ появились фотографии жилья пойманного немцами русского "агента" с берегов Туманного Альбиона

Квартира "кремлевского шпиона" Дэвида Смита, работавшего охранником посольства Великобритании в ФРГ и арестованного накануне немецкой полицией по указке Генпрокуратуры Германии, которая подозревает его в сотрудничестве с российской разведкой, вызвала смех у журналистов и простых британцев.

Как пишет сегодня английская Daily Mail, опубликовавшая снимки из квартиры соотечественника, 57-летний мужчина с "избыточным весом" проживает в арендованной однокомнатной квартире на первом этаже в городе Потсдам. Местные жители назвали его "чудаковатым фанатом военной и нацистской истории".

На фото можно увидеть российские флаги, нашивки флотов РФ, как минимум три советские военные фуражки с эмблемами серпа и молота с красной звездой. Также на книжных полках можно обнаружить исторические книги о Первой и Второй мировых войнах, в том числе на русском языке, шпионский роман "Качественное убийство" Джона Ле Карре, ряд трудов по психологии, включая два произведения Зигмунда Фрейда. На глаза попалась книга с названием "Секс. Полное иллюстрированное руководство".

Еще обращает на себя внимание множество плюшевых игрушек – мишек и собачек.

Кроме журналисты выяснили, что мистер Смит водит серебристый Ford Fiesta, который сегодня все еще был припаркован рядом с "убежищем" британского "шпиона". По информации медиа, на переднем пассажирском сиденье автомобиля был плюшевый мишка рядом с аптечкой первой помощи.

Увиденное в фоторепортаже английского таблоида вызвало иронию у читателей, они в комментариях высказали свои предположения, кого в реальности задержали немецкие силовики.

"Не похоже на квартиру шпиона...... больше похоже на квартиру педофила с мягкими игрушками и видеоиграми", – заметил Mucky lucky.

"Итак, указывают ли многочисленные книги о Первой мировой войне на поддержку царя или кайзера?" – с сарказмом задается вопросом Sargeast 1.

"Все признаки фантастического Брексита. Повсюду беспорядок, мужская тяжелая рука, без стиля и дешево. Все, чем восхищался бы рекрутер Fan Boy", – констатировал Thisday.

"Отсутствует только табличка "шпион" на входной двери... ха-ха-ха..." – отреагировал россиянин Valery Voronin.

"Квартира шпиона, замаскированная под квартиру русского агента, как это хитроумно", – заметил expat welshman.

"Не хватало только портрета Ленина на стене", – сокрушается Farmer Giles.

"Я думаю, что он выдал себя, назвав всех товарищами!" – резюмировал Itmakesyouthink.

Ранее федеральная прокуратура Германии заявила, что данный гражданин, по крайней мере, один раз передавал документы, "полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведслужбы". В обмен на это британец получил наличные деньги в "неизвестной сумме".

