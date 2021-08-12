Вашингтон боится потерять инструмент информационной пропаганды на умы граждан суверенного государства

Вашингтон пригрозил Варшаве потерей западных инвестиций из-за нового польского закона, которым запрещается иностранцам владеть вещательными компаниями. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По мнению высокопоставленного американца, новый нормативный акт серьезно ослабит независимую медиасреду в Польше и несет угрозу свободе слова.

"СМИ имеют основополагающее значение для двусторонних отношений", – указал Блинкен.

Он предупредил Варшаву, что Республику ждет сокращение инвестиций и даже отказ в них со стороны американских компаний, поскольку закон противоречит принципам и ценностям, которых придерживаются современные демократии.

Господин Блинкен призвал польские власти "продемонстрировать свою приверженность этим общим принципам не только на словах, но и на деле".



Законодательный акт о телерадиовещании "нацелен на наиболее популярный независимый новостной канал" TVN24, который принадлежит американскому Discovery. А он является одним из крупнейших инвесторов США в Польше, указал американский дипломат.

В последнее время власти суверенной Республики уже не в первый раз получают нагоняй со стороны своих иностранных партнеров. Так, на днях коллективный Брюссель также пригрозил кулаком Варшаве санкциями, если поляки до 16 августа не отменят судебную реформу, которая оказывает "негативное влияние на независимость правосудия".

В свою очередь министр юстиции Польши Збигнев Жебро объявил, что тогда страна может выйти из ЕС.

