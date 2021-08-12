Польша умудрилась рассориться и с США

Польша умудрилась рассориться и с США
Фото: Sojka Libor/CTK/www.globallookpress.com
Вашингтон боится потерять инструмент информационной пропаганды на умы граждан суверенного государства

Вашингтон пригрозил Варшаве потерей западных инвестиций из-за нового польского закона, которым запрещается иностранцам владеть вещательными компаниями. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По мнению высокопоставленного американца, новый нормативный акт серьезно ослабит независимую медиасреду в Польше и несет угрозу свободе слова.

"СМИ имеют основополагающее значение для двусторонних отношений", – указал Блинкен.

Он предупредил Варшаву, что Республику ждет сокращение инвестиций и даже отказ в них со стороны американских компаний, поскольку закон противоречит принципам и ценностям, которых придерживаются современные демократии.

Господин Блинкен призвал польские власти "продемонстрировать свою приверженность этим общим принципам не только на словах, но и на деле".

Законодательный акт о телерадиовещании "нацелен на наиболее популярный независимый новостной канал" TVN24, который принадлежит американскому Discovery. А он является одним из крупнейших инвесторов США в Польше, указал американский дипломат.

В последнее время власти суверенной Республики уже не в первый раз получают нагоняй со стороны своих иностранных партнеров. Так, на днях коллективный Брюссель также пригрозил кулаком Варшаве санкциями, если поляки до 16 августа не отменят судебную реформу, которая оказывает "негативное влияние на независимость правосудия".

В свою очередь министр юстиции Польши Збигнев Жебро объявил, что тогда страна может выйти из ЕС.

Источник: Правительство США ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Лиc
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Гость287423
Не осилил. В Рашке есть свободные СМИ?
Ты тупой ? Тебе же ответили есть !
Заедь в любой областной город включи радио FM и перебирай.
Кто с тобой вообще разговаривает, ущербный ? Доказывать обратное ТВОЁ, а не мое занятие ! Докажи что их нет !
Нет только пропиндосско-фашистских выcерных лже-опозиционных верещалок. Которых априори и быть не должно. Ты про свободу СМИ Украины расскажи. Или перестреляли уже всех ?
Гость289129
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Гость287423
Не осилил. В Рашке есть свободные СМИ?
рашка нагибает, таки, хохлое6ов, которые в полное зю нагнули вшиванных шароварников в соломенных шляпах
Гость289129
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Гость287423
Сорри. ТОВАРИСЧЬ!
;)) сам с собой левой или правой рукой?
Гость287423
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Гость287423
Я жду?
Сорри. ТОВАРИСЧЬ!
Гость287423
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Гость287423
Я жду?
Думаю не дождусь. Хороших снов тебе торвасьч!
Гость287423
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Гость287423
Пример?
Я жду?
Гость287423
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Лис
Есть, и много. В отличие от твоей внаУкраины. Или той же Прибалтики. Честно говоря, практически ВСЕ западные СМИ не являются независимыми, и по настоящему оппозиционных изданий или вещательных каналов (ТВ или радио) там нет. Так легче охранять свою "хрупкую демократию" :)
Пример?
Лис
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Гость287423
Не осилил. В Рашке есть свободные СМИ?
Есть, и много. В отличие от твоей внаУкраины. Или той же Прибалтики. Честно говоря, практически ВСЕ западные СМИ не являются независимыми, и по настоящему оппозиционных изданий или вещательных каналов (ТВ или радио) там нет. Так легче охранять свою "хрупкую демократию" :)
Лис
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Прогнутся как миленькие, и сделают так как папики требуют... Как коворится, кто деньги платит, тот и девушку танцует. Ну, или применительно к Польше и полякам - уже далеко не "девушку"... И соответственно не совсем "танцует"...
Гость287423
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Не осилил. В Рашке есть свободные СМИ?
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