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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова и не нашел ничего лучше, как пригрозить ему камнепадом с неба. Свою реакцию украинский дипломат изобразил в "Твиттере".
Мимо внимания пана Кулебы не прошел тот факт, что во время посещения Ларова полуострова, на востоке региона бушевала непогода. Украинский министр в шутку заявил, что против россиян выступает "даже ливень".
"И это еще камни с неба не начали падать", – заметил он.
Также министр добавил, что так называемая "Крымская платформа" пройдет
"при любой погоде".
Пану Кулебе уже давно не дает покоя некий камнепад. Вот и в начале августа он выразил надежду, что киевский режим дождется подходящего момента для "возвращения Крыма", пригрозив населению полуострова "камнями с неба".
По его словам, Незалежная "получит" назад регион по примеру того, как Франция когда-то вернула себе Эльзас, т.е. когда придет время.
Напомним, сегодня Лавров встретился
с участниками арт-кластера "Таврида"
под Судаком. Там глава МИД РФ отреагировал на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, почему Минск еще не признал полуостров российским. Кроме того, украинское мероприятие по Крыму он оценил как "очередной шабаш".
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Два сапога - пара.
в кастрюльке и прыгать удобно,да,хохломон?
прыгай,прыгай,вам все равно чем заниматься,ваша страна умирает но вы дебилы все строите мечты о том как победите россию,отберете крым,в гаагу передадите лаврова.путина и сами заживете на репарацию
Мелен он самый настоящий и военный преступник.
И будет точно также как его поддельники в ГААГЕ отвечать за преступления перед Украиной.