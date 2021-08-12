В Киеве пригрозили Лаврову "камнями с неба" из-за поездки в Крым

В Киеве пригрозили Лаврову "камнями с неба" из-за поездки в Крым
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинский министр увидел большой знак в прошедшем ливне во время сегодняшней работы главы МИД РФ на полуострове

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова и не нашел ничего лучше, как пригрозить ему камнепадом с неба. Свою реакцию украинский дипломат изобразил в "Твиттере".

Мимо внимания пана Кулебы не прошел тот факт, что во время посещения Ларова полуострова, на востоке региона бушевала непогода. Украинский министр в шутку заявил, что против россиян выступает "даже ливень".

"И это еще камни с неба не начали падать", – заметил он.

Также министр добавил, что так называемая "Крымская платформа" пройдет "при любой погоде".

Пану Кулебе уже давно не дает покоя некий камнепад. Вот и в начале августа он выразил надежду, что киевский режим дождется подходящего момента для "возвращения Крыма", пригрозив населению полуострова "камнями с неба".

По его словам, Незалежная  "получит" назад регион по примеру того, как Франция когда-то вернула себе Эльзас, т.е. когда придет время.

Напомним, сегодня Лавров встретился с участниками арт-кластера "Таврида" под Судаком. Там глава МИД РФ отреагировал на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, почему Минск еще не признал полуостров российским. Кроме того, украинское мероприятие по Крыму он оценил как "очередной шабаш".

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Ясновидец
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Не надо слов. Украина вернется в границы 1654 года.
Гость48гао4ао9
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Украинский министр увидел большой знак в прошедшем ливне во время сегодняшней работы главы МИД РФ на полуострове.

Один "потерявшийся в действительности" президент США также сказал что бомбить ИРАК ему приказал БОГ.

Два сапога - пара.
М
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Антиxу#лoпутин
Назвать Лаврова лошадью значит обидеть лошадиный мир.
Мелен он самый настоящий и военный преступник.
И будет точно также как его поддельники в ГААГЕ отвечать за преступления перед Украиной.
свиноголовый думкой богатеет
в кастрюльке и прыгать удобно,да,хохломон?
прыгай,прыгай,вам все равно чем заниматься,ваша страна умирает но вы дебилы все строите мечты о том как победите россию,отберете крым,в гаагу передадите лаврова.путина и сами заживете на репарацию
Антиxу#лoпутин
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Назвать Лаврова лошадью значит обидеть лошадиный мир.
Мелен он самый настоящий и военный преступник.
И будет точно также как его поддельники в ГААГЕ отвечать за преступления перед Украиной.
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