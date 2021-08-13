Конфликт между США и Германией приведет к остановке "Северного потока-2" - депутат Рады

Конфликт между США и Германией приведет к остановке "Северного потока-2" - депутат Рады
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Действия американцев назвали "чистым пиратством"

Несмотря на то, что российский газопровод практически достроен, "единственный реальный" способ остановить его еще остался. Об этом заявил депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он полагает, что на запуск проекта может оказать серьезное влияние "колоссальный" конфликт между США и Германией. В этой ситуации Вашингтон начнет вводить против немецких компаний новые санкции экстерриториального характера, передает телеканал "360". Американские интересы при этом затронуты не будут – таким методом они смогут наиболее эффекивно наказать Берлин за несовпадающие взгляды. 

Однако такие действия обязательно бы сказались на международных отношениях в долгосрочной перспективе, и могли бы затронуть еще и Францию с Италией, приводит его суждения "Свободная пресса". Депутат отметил, что поведение США является "чистым пиратством", поскольку они вмешиваются в дела, которые никак не касаются их напрямую.

"Северный поток-2" до сих пор является камнем преткновения для демократов и республиканцев. Американский сенатор Тед Круз от республиканской партии пытается всеми силами заставить конгрессменов принять новые жесткие ограничения в отношении российского проекта, несмотря на то, что в действующей администрации президента США от подобных мер отказались ради сохранения хороших отношений с Германией. 

Источник: NewsOne ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость291352
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Как-же хохлам хочется чужое бабло загрести, судя по всему настолько привыкли халявную деньгу за транзит получать что сама мысль что этого больше не будет под кастрюлей не умещается.
Гость23
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Чем бы дитя не тешилось,абы не плакало. Америка доиграется,что все страны планеты запретят американским кораблям плавать рядом с их територией. И небо закроют для самолетов сша. Торговые отношения разорвут.отгородятся от сша железным занавесом.
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