Действия американцев назвали "чистым пиратством"

Несмотря на то, что российский газопровод практически достроен, "единственный реальный" способ остановить его еще остался. Об этом заявил депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он полагает, что на запуск проекта может оказать серьезное влияние "колоссальный" конфликт между США и Германией. В этой ситуации Вашингтон начнет вводить против немецких компаний новые санкции экстерриториального характера, передает телеканал "360". Американские интересы при этом затронуты не будут – таким методом они смогут наиболее эффекивно наказать Берлин за несовпадающие взгляды.

Однако такие действия обязательно бы сказались на международных отношениях в долгосрочной перспективе, и могли бы затронуть еще и Францию с Италией, приводит его суждения "Свободная пресса". Депутат отметил, что поведение США является "чистым пиратством", поскольку они вмешиваются в дела, которые никак не касаются их напрямую.

"Северный поток-2" до сих пор является камнем преткновения для демократов и республиканцев. Американский сенатор Тед Круз от республиканской партии пытается всеми силами заставить конгрессменов принять новые жесткие ограничения в отношении российского проекта, несмотря на то, что в действующей администрации президента США от подобных мер отказались ради сохранения хороших отношений с Германией.