В Китае призвали Россию вместе преподать урок Литве

В Китае призвали Россию вместе преподать урок Литве
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Прибалтийская республика под прикрытием США стала слишком дерзкой

Россия и Китай должны общими усилиями показать "американским псам" в Европе, что их провокациям есть предел. Урок предлагается преподать Литве, которая преступила красную черту, поддержав независимость Тайваня.

Ранее Вильнюс позволил открыть в республике диппредставительство Тайваня. В ответ КНР отозвала своего посла из Литвы. При этом Брюссель и Вашингтон выступили в защиту Вильнюса.

В том, что США поддержали Литву, нет ничего удивительно, говорится в статье китайского издания Global Times. Американцы сами не решаются на радикальные шаги, понимая, насколько острой может быть реакция Китая по тайваньскому вопросу. Поэтому они науськивают Литву, чтобы посмотреть, как КНР ответит на провокацию.

В издании отмечают, что Вильнюс уже отличился как наиболее антироссийский голос в Европе. Видимо, привыкнув устраивать провокации по заказу США против одной великой державы, Литва решила выступить и против Китая.

"Китаю и России необходимо совместно нанести тяжелый удар по одной – двум шавкам США, чтобы дать предупредительный сигнал остальным. Нельзя позволять союзникам американцев безнаказанно провоцировать КНР и РФ, нарушая основные принципы международных отношений",

– настаивает автор.

Ранее в Пентагоне придумали план по сдерживанию сразу и России и Китая. При этом американские эксперты полагают, что Прибалтика остается наиболее уязвимой частью НАТО и может быть потеряна в случае нападения РФ.

Источник: Global Times
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГостьТрынсь
Пожаловаться Ответить
Гость287110
совместный удар косоглазых и красномордых :))
ты уже обосрался? Ожидаемо.
Гость296171
Пожаловаться Ответить
Гость287110
я - бандеровец, не в курсе чтоли еще ?
Слава Украине !
А кто такой Слава?
Гость287110
Пожаловаться Ответить
Гость296161
петлюровец возбудился :-D
я - бандеровец, не в курсе чтоли еще ?
Слава Украине !
Гость294946
Пожаловаться Ответить
Гость287110
совместный удар косоглазых и красномордых :))
Дождутся еще и обоссано-шароварные
Гость291734
Пожаловаться Ответить
Табаки должны все сдохнуть! (Шерхан)
Гость296161
Пожаловаться Ответить
петлюровец возбудился :-D
Гость287110
Пожаловаться Ответить
совместный удар косоглазых и красномордых :))
1
новости партнеров

Эксперты нащупали "ахиллесову пяту" НАТО в Европе в конфликте с Россией

На Западе ищут повод увеличить присутствие иностранных войск в Прибалтике

Меры США против Белоруссии отрекошетят по Литве

Санкционный бумеранг прилетит прибалтийской республике еще до Нового года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей