Меркель встретится с Путиным перед переговорами с Зеленским

Меркель встретится с Путиным перед переговорами с Зеленским
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ прилетит в Москву 20 августа

Лидеры России и ФРГ Владимир Путин и Ангела Меркель проведут переговоры 20 августа. Для этого канцлер Германии прилетит в Москву. Примечательно, что это произойдет за два дня до поездки Меркель в Киев.

О визите Меркель в Москву стало известно в пятницу, 13 августа. Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт пообещал раскрыть все подробности на следующей неделе, но уточнил, что канцлеру предстоят переговоры с Путиным, передает РИА "Новости".

Эту информацию подтвердили и в Кремле. Там отметили, что лидеры намерены обсудить "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов". 

Неожиданный визит Меркель в Москву особенно интересен тем, что он состоится буквально накануне переговоров канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча в Киеве назначена на 22 августа. Украинские власти ждали, что она останется и на форум "Крымская платформа" 23 августа, однако фрау канцлерин предпочла не задерживаться в Киеве даже на ночь. Теперь новость о том, что перед переговорам с Зеленским Меркель пообщается с Путиным, еще больше испортит настроение властям Незалежной.

Ранее Меркель летала на переговоры в Вашингтон. Вместе с президентом США Джо Байденом они согласовали позиции по "Северному потоку-2". 

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287110
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а тот ли это вова ? немцы пишут, что настоящий вова давно к праотцам отошел
воваЛОХзельоный
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вова плаче и <цензура> плаче и <цензура> - зрада
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