Лукашенко обещал присматривать за преемником

Лукашенко обещал присматривать за преемником
Александр Лукашенко. Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Новые люди во власти не смогут привести Белоруссию к кардинальным переменам

Кадровые изменения в руководстве Белоруссии неизбежны, но курс республики останется прежним. По словам президента Александра Лукашенко, этого можно добиться, если опытные руководители будут контролировать молодежь.

На встрече с жителями агрогородка Тихиничи Гомельской области в пятницу, 13 августа, Лукашенко описал идеальный сценарий передачи полномочий новому поколению управленцев:

"Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы",

– высказался Лукашенко. Главные ценности белорусов, по его словам, – это "труд и хлеб", передает "Спутник". Чтобы эти идеалы сохранились, нынешние чиновники должны сами ставить преемников на "нужные рельсы" и "подталкивать" в правильную сторону.

Ранее Лукашенко сообщил журналистам, что "скоро" покинет свой пост, но не стал уточнять, когда именно. После большой пресс-конференции 9 августа, когда президент РБ еле вышел из-за стола, некоторые предположили, что его здоровье сильно подкосилось за последнее время. Однако врач иначе оценила попавшие в Сеть видеокадры.

Источник: Спутник
Николай ВИКТОРОВ

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