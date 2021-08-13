Властям Страны восходящего солнца в Америке не рекомендуют крепко спать, поскольку у их соседней якобы есть территориальные претензии

Китай и Россия могут развязать Третью мировую войну из-за территориальных претензий к Японии. Об этом в аналитической статье спрогнозировал заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс в журнале The National Interest.

Американец сравнил геополитический расклад, создавшийся к 1939 году, и обнаружил много похожего в действиях лидеров Третьего рейха и Советского Союза, особенно в отношении Польши, и нынешних авторитарных руководителей.

По его мнению, Китай и Россия мечтают отобрать у Японии "некоторые территории".

"Если перенести логику сентября 1939 года в Тихий океан, то Япония должна почувствовать себя очень неуютно... Другими словами, японским лидерам нельзя слишком крепко спать, чтобы их частично не постигла польская судьба", – заметил Холмс.

Ученый считает, что лидер КНР Си Цзиньпин хочет вернуть территории, которые ранее являлись землями Китая, чтобы избавиться от "столетий унижений", принесенных имперскими державами. Пекин претендует на находящиеся под японским управлением острова Сенкаку, и "время от времени" задумывается о том, кто на самом деле полноправный правитель над Окинавой и архипелагом Рюкю. А у Москвы и Токио есть "нерешенные претензии" на Курильские острова, пишет автор.

"Если Китай и Россия могут разъединить или разрушить союз безопасности между Японией и США, вряд ли будет неправдоподобно предположить, что они в состоянии отобрать острова у изолированной в дипломатическом и военном отношении Японии", – подчеркнул эксперт.

Они могут справиться с этим до того, как американские войска смогут под огнем пересечь Тихий океан, чтобы остановить агрессию.

По прогнозу ученого, в любом случае РФ и КНР столкнутся с сопротивлением со стороны войск Пентагона и стран-членов НАТО. Подобное столкновение приобретет мировой масштаб, резюмировал Холмс.