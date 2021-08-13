Украинский олимпиец оправдался перед "слугами народа" за фото со Скабеевой

Украинский олимпиец оправдался перед "слугами народа" за фото со Скабеевой
Кадр youtube.com
Ведущая уже успела отреагировать и высмеять спортсмена за его объяснения

Завоевавший золото в Токио украинский спортсмен Жан Беленюк оправдался перед коллегами из фракции "Слуга народа", куда входит с 2019 года. Причиной испуга парламентария стала давняя фотография с российской телеведущей Ольгой Скабеевой, сделанная еще в Рио в 2016 году. 

История началась после того, как Скабеева высмеяла нападки украинских силовиков в адрес бронзового призера Олимпиады Ярославы Магучих, которая сфотографировалась и обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, взявшей золото в финале по прыжкам в высоту. После этого Минобороны Украины (Магучих является сержантом ВСУ – прим. ред.) вызвало атлетку на ковер. Скабеева высмеяла позицию украинских структур, заявив, что в таком случае в Минобороны необходимо разобраться и с Беленюком – последний, как раз является нардепом.

"Смотрите, какая зрада", – высказалась журналистка.

После глумлений ведущей парламентарий принялся оправдываться, заявив, что не имеет ни малейшего представления о том, кто такая Скабеева, так как "не следит за контекстом политических событий в России". Беленюк привел в качестве аргумента свою популярность – на улице к нему может подойти любой с просьбой сделать фото, поэтому он не привык каждого расспрашивать о том, кем является тот или иной человек.

Скабеева не прошла мимо оправданий борца греко-римского стиля, заявив, что тот или "врет", или "идиот".

"Но за попытку спасти свою шкуру "известный спортсмен" получает медаль", – написала Скабеева в своем телеграм-канале.

Кстати, Беленюк своеобразно заступился за Магучих, заявив о том, что девушка решила обняться с россиянкой "в состоянии безумной эйфории" и по своей молодости не подумала о том, как воспримут это солдаты ВСУ, которые "защищают страну от агрессора".

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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