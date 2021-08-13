Зачем Меркель летит в Москву: аналитик дал прогноз по предстоящему визиту канцлера

Зачем Меркель летит в Москву: аналитик дал прогноз по предстоящему визиту канцлера
Фото: kremlin.ru
Эксперт перечислил главные темы, которых, на его взгляд, коснется лидер ФРГ с президентом России

Главный научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, эксперт Александр Камкин высказался на тему предстоящего визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Само мероприятие должно состояться 20 августа.

По словам эксперта, речь идет о довольно знаковом визите в свете предстоящей отставки действующего канцлера – Камкин заявил, что эта поездка станет Меркель на занимаемом посту последней. До выборов в Германии осталось совсем немного времени.

Темы же, которые обсудят лидеры двух государств, вполне стандартны: энергетическая сфера, а также безопасность Евросоюза на фоне напряженных отношений Российской Федерации с Западом, считает Камкин. 

Вместе с тем аналитик не исключает, что на встрече политики коснутся темы трансатлантического взаимодействия и роли РФ на фоне санкционных мер Соединенных Штатов в отношении участников строительства "Северного потока – 2", а также Украины.

"Так как тема набирает остроты в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке свое сохранение транзита", – отметил специалист в комментариях для журналистов.

О скором визите канцлера стало известно накануне. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт пообещал через несколько дней подробно довести до СМИ детали. Позднее информацию подтвердил Кремль, отметив, что диалог будет строиться как вокруг международной, так и региональной поездки.

Визит Меркель запланирован на 20 августа – за два дня до ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Мария
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О чем бы не говорили , это разговор межд двумя политиками , а не для всех , захотят расскажут,нет - значит нет.
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