Гордон раскрыл неприятную правду о Порошенко

Гордон раскрыл неприятную правду о Порошенко
Дмитрий Гордон. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Бывший украинский лидер и его соратники "обдирают" армию на "миллиарды"

Один из самых скандальных украинских журналистов Дмитрий Гордон обвинил бывшего президента страны, а ныне лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко в причастности к разграблению Вооруженных сил Незалежной. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "НАШ".

По его словам, "шоколадный король" всея Украины в должности президента, несмотря на активные боевые действия в Донбассе, заключал крайне невыгодные сделки по оборонным заказам, чтобы потом положить себе в карман огромные суммы денег.

"Ты им 100 раз рассказываешь, что он со своими подчиненными раскрадывали армию украинскую, что они негодяи. Хоть ты тресни вообще", – раскритиковал пана Порошенко и всех, кто ему верит, журналист и назвал экс-главу государства и его соратников мародерами.

Гордон отрицает устоявшееся в неньке утверждение, что Петр Алексеевич "построил украинскую армию". Он считает, что хозяин "Рошена" в военное время "обдирает" ВСУ на "миллионы и десятки миллионов, если не на миллиарды", в частности, на принадлежащем ему заводе "Ленинская кузница" (декоммунизирован на "Кузница на Рыбальском") сейчас вскрываются аферы с оборонзаказами на постройку кораблей.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Гордона "мерзавцем", которого следовало бы посадить в следственный изолятор за "болтовню". Такая резкая реакция бацьки была на заявления журналиста о том, что спецоперация против 33 россиян, именуемых в Незалежной не иначе как бойцами ЧВК "Вагнера", была провалена из-за предательства кого-то внутри украинского руководства.

Кроме того, этот медиа-деятель еще в начале весны 2021 года обещал, что вот-вот выйдет документальное расследование такой же скандальной, но уже британской организации Bellingcat об истории с "вагнеровцами", которое должно стать информационной бомбой. Но пока никакого "взрыва" нет.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость287110
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Гость291734
Ворон ворону (еврей еврею) глаз не выклюет.
и ?
Гость287110
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ну а в раше что не так чтоли ?
роттенберги сосут бюджет.
везде одинаково
М
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та нее.вранье все,не может свой в доску свин и бандеровец обворовывать украинску силищу
так ведь,свиноголовы что тут пасутся,ась?
после муйдана стало всем красиво и счастливо.т.е хохлостан только цветет и пахнет
все в кружевном щеголяют а по утрам в парижу круасаны трескать летають...
Гость291734
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Ворон ворону (еврей еврею) глаз не выклюет.
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