Находящийся в черных списках РФ с 2015 года член Сената был удивлен тому, что он там присутствует

Москва отказала во въезде в Россию вице-спикеру Сената Польши Богдану Борусевичу, который хотел попасть на похороны друга и возмутился данным решением. Об этом сообщает пишет Interia.

Отмечается, что сенатор собирался вылететь на похороны первого российского омбудсмена и одного из авторов Конституции РФ 1993 года Сергея Ковалева, скончавшегося 9 августа на 92-м году жизни. Пан Борусевич назвал россиянина "другом, польским другом".

"К сожалению, из польского посольства в Москве мне сообщили, что в Россию меня не впустят", – пожаловался сенатор.

Вице-спикер добавил, что эту информацию ему передал директор одного из отделов дипмиссии. Он объяснил соотечественнику, что тому еще с 2015 года запрещен въезд на территорию России

"Должен сказать, я удивлен", – признался поляк и добавил, что хотел бы понять, каких "стандартов придерживается российская власть и правительство РФ".

Прощание с Ковалевым прошло в Москве сегодня, 13 августа, в Сахаровском центре.

Ранее в пятницу стало известно, что МИД РФ не продлил рабочую визу в Россию журналистке BBC Саре Рейнсфорд. Британка должна покинуть пределы нашей страны до 31 августа. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя удивления западных журналистов на это решение, обратила их внимание, что Москва предупреждала Лондон о подобном исходе.

Она отметила, что это всего лишь ответ на "визовые издевательства" над российским корреспондентом в Британии.

