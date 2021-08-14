На Украине заявили о скором снятии санкций с России в Европе

На Украине заявили о скором снятии санкций с России в Европе
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Прогнозом на будущее поделился экс-депутат Рады

Киев допусти роковую ошибку, из-за которой их западные партнеры могут заставить страну снять с Москвы санкции в ближайший срок. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ". 

Политик напомнил, что Украина до сих пор уклоняется от выполнения Минских соглашений. Новая власть, во главе которой стоит Владимир Зеленский, так и не решились на предусмотренную договоренностями конституционную реформу. Президент не принял закона об особом статутсе Донбасса, выборы в регионе не провел.

"Закон об амнистии тоже не сделал", – приводит его слова РИА "Новости". 

При этом, заявил бывший депутат, ограничения против России сильно ударили по европейским производителям товаров, которые лишились многомиллиардных заработков. В свою очередь, это может обернуться против действующей власти в государствах Европы. Народ, осознавая, что ответственность за потери их собственной выручки несет правительство, может попросту перестать отдавать голоса за сторонников антироссийских санкций. Этого в правящих партиях допускать не намерены. 

В частности, такой исход вероятен, по его мнению, в Германии, где в ближайшее время пройдут новые выборы. Действующий канцлер страны Ангела Меркель балотироваться на новый срок не собирается. Тем не менее, в ближайшее время у нее намечены встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Эксперты уже строят собственные предположения, что именно намерена она обсудить с лидерами обеих стран.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Ваши не пляшут
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ГостьТрынсь
больше, больше бредней и фантастики. Становится понятно "как далеки вы от народа". (с)
Да, ладно, чукча, не обижайся. Все уже поняли, что ты на Чукотке пьёшь меньше всех. Гордись.
ГостьТрынсь
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Гость287907
Какова средняя продолжительность жизни на Чукотке ? 37-40 лет. Потом цирроз печени
больше, больше бредней и фантастики. Становится понятно "как далеки вы от народа". (с)
Ваши не пляшут
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Гость287907
Какова средняя продолжительность жизни на Чукотке ? 37-40 лет. Потом цирроз печени
Ты не прав.!!!
Чукотка - великая, могучая держава, кормящая своими недрами поклонников Жириновского и других недоумков, вздумавших тягаться с Польшей и Украиной.
Гость287907
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Какова средняя продолжительность жизни на Чукотке ? 37-40 лет. Потом цирроз печени
ГостьТрынсь
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Ваши не пляшут
А какая страна, после Украины, стала лучшим отхожим местом в Европе?
Не та ли это страна, которая мёртвой хваткой параноика вцепилась в Украину, потому что без Украины представляет из себя одну большую Чукотку со спившимся населением и проворовавшимся руководством?
Это Польша что ли? И спившееся население на Чукотке редкость музейная. Ну как ляпнут либерасты что так становится понятно что Чукотки видали только на картинках.
Гость287907
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Гость291289
Если намекаешь на Россию, то мимо. Если бы удосужился почитать, чего Россия добилась за последние 30 лет, то понял бы, что спившее население слегка не способно, например вакцина, плавучая АЭС,МС-21 с полностью отечественным двигателем и .т.д. А чего за это время добилась Усраина?
А МС-21 уже во всю летает и возит людей ? Чего добилась Россия ещё кроме международной изоляции, деградации и упадка ? Может промышленность возродила или стала лидером в электронике ? Может подняла науку ? Ничего этого нет. Все чего добилась Россия это 102 долларовых миллиардера. И нищее население
Ваши не пляшут
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Гость291289
Если намекаешь на Россию, то мимо. Если бы удосужился почитать, чего Россия добилась за последние 30 лет, то понял бы, что спившее население слегка не способно, например вакцина, плавучая АЭС,МС-21 с полностью отечественным двигателем и .т.д. А чего за это время добилась Усраина?
Каюсь, не учёл величайший достижений, "прорывов" и "рывков":
1) никому не нужной в мире "вакцины";
2) нужной только алеутам и эвенкам "плавучей АЭС";
3) "МС-21" - точной копии обгадившегося во всех отношениях "Сухого Супер-Джет".
Гость291289
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Ваши не пляшут
А какая страна, после Украины, стала лучшим отхожим местом в Европе?
Не та ли это страна, которая мёртвой хваткой параноика вцепилась в Украину, потому что без Украины представляет из себя одну большую Чукотку со спившимся населением и проворовавшимся руководством?
Если намекаешь на Россию, то мимо. Если бы удосужился почитать, чего Россия добилась за последние 30 лет, то понял бы, что спившее население слегка не способно, например вакцина, плавучая АЭС,МС-21 с полностью отечественным двигателем и .т.д. А чего за это время добилась Усраина?
Ваши не пляшут
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Гость из 404
План выполнен, 4я по экономике науке технологиям и населению страна Европы стала отхожим местом, 20+ миллионов самых пассионарных выбраны, оставшийся сбррод не способен ни на что кроме воя и гопака. И главное - никакой мировой войны, Украину изнасиловали по её согласию. Чтобы вообще никуда не развивались заменили 250 миллионный язык 20 миллионный хуторским слэнгом. Слава идиотам Украины!
А какая страна, после Украины, стала лучшим отхожим местом в Европе?
Не та ли это страна, которая мёртвой хваткой параноика вцепилась в Украину, потому что без Украины представляет из себя одну большую Чукотку со спившимся населением и проворовавшимся руководством?
ГостьТрынсь
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поздно пить боржоми. Уже все приспособились.
Толку от санкций ноль. Можно и не снимать.
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