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Киев допусти роковую ошибку, из-за которой их западные партнеры могут заставить страну снять с Москвы санкции в ближайший срок. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Политик напомнил, что Украина до сих пор уклоняется от выполнения Минских соглашений. Новая власть, во главе которой стоит Владимир Зеленский, так и не решились на предусмотренную договоренностями конституционную реформу. Президент не принял закона об особом статутсе Донбасса, выборы в регионе не провел.
"Закон об амнистии тоже не сделал", – приводит его слова РИА "Новости".
При этом, заявил бывший депутат, ограничения против России сильно ударили по европейским производителям товаров, которые лишились многомиллиардных заработков. В свою очередь, это может обернуться против действующей власти в государствах Европы. Народ, осознавая, что ответственность за потери их собственной выручки несет правительство, может попросту перестать отдавать голоса за сторонников антироссийских санкций. Этого в правящих партиях допускать не намерены.
В частности, такой исход вероятен, по его мнению, в Германии, где в ближайшее время пройдут новые выборы. Действующий канцлер страны Ангела Меркель балотироваться на новый срок не собирается. Тем не менее, в ближайшее время у нее намечены встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Эксперты уже строят собственные предположения, что именно намерена она обсудить с лидерами обеих стран.
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Чукотка - великая, могучая держава, кормящая своими недрами поклонников Жириновского и других недоумков, вздумавших тягаться с Польшей и Украиной.
1) никому не нужной в мире "вакцины";
2) нужной только алеутам и эвенкам "плавучей АЭС";
3) "МС-21" - точной копии обгадившегося во всех отношениях "Сухого Супер-Джет".
Не та ли это страна, которая мёртвой хваткой параноика вцепилась в Украину, потому что без Украины представляет из себя одну большую Чукотку со спившимся населением и проворовавшимся руководством?
Толку от санкций ноль. Можно и не снимать.