В России придумали ответ на "Крымскую платформу"

В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Зарубежным странам посоветовали отказаться от сомнительных "авантюр"

Странам Запада следует отказаться отказаться от козней против Крыма и заняться налаживанием связей с ассоциацией "Друзья Крыма", которая объединяет сторонников российского статуса региона. Соответствующее заявление накануне сделал замглавы правительства республики, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как отметил госслужащий, западные государства могут отказаться от планов участия в провокационной "авантюре" – такое слово он использовал, назвав инициированную украинской стороной "Крымскую платформу". При этом указанные страны могут начать налаживать контакты с российской организацией, имеющей определенное влияние и носящей миротворческий характер.

Мурадов также отметил в беседе с журналистами, что входящие в упомянутую российскую ассоциацию члены занимаются объемной деятельностью, нацеленной на признание права жителей полуострова на воссоединение с РФ, которое состоялось семь лет назад году в ходе референдума.

Как считает постпред республики, ассоциация в непростых условиях находит способ для четкого выражения своих оценок и проявления осознанности в зарубежном гражданском обществе для стабильности, безопасности и мира в регионе.

"Они преследуют очень гуманные и правильные цели, – указал Мурадов.

По словам чиновника, украинская инициатива сформирована из агрессии и враждебности, нацеленных на "зачистку" Крыма от самих его жителей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал исправить "историческую ошибку" с Крымом за считанные дни.


 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость296712
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Я думаю даже эта ассоциация "Друзья Крыма" не нужна - единомышленники и без неё признали уже Крым Россией.
Гость291352
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Ну приедут, ну потрындят с трибуны, покидаются лозунгами и псевдоправедным гневом и все. Что они могут - ничего.Захотят войной пойти но это врядли одно дело трепаться и другое со свинцовым подарком в голове землю удобрять.
Гость290164
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и санкции ваши и международное давление со всех сторон тоже ваше.
Гость294521
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"Пока живут на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки" - пелось в известной песне, и вся махинации Зелени и компании это просто очередное трепыхание, чтобы про них не забыли. Но на Западе дураков то особенно нет, ну потрепыхаются еще не много, все равно Крым наш! Без вариантов.
Гость288289
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ДА ХОТЬ ПУСТЬ САМ МАРАЗМАТИК ЭТОТ БАИДЕН ВОЗГЛАВИТ КРЫМСКУЮ ПЛАТФОРМУ - А ТОЛКУ ТО - РОССИЯ ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛА НА ЭТОТ САММИТ
Гость283783
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Не пойму,чего нам так надо бояться этой "Крымской платформы",если она украми создана лишь для того,чтобы лишний раз сказать миру-"Дайтэ нам ще грошей!"...
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