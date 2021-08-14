Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
Фото: Attila Husejnow/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Германия выиграла битву за "Северный поток – 2". 15 июля Джо Байден и Ангела Меркель подписали соглашение, которое разрешает строительство "самого ненавистного в мире" газопровода. Однако проигравшие участники конфронтации по проекту – Польша и Украина – из-за этого испытали от этого "огромное разочарование". Об этом пишет обозреватель польской газеты Myśl Polska Анджей Щенсняк.

"В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным "предательством союзников", – пишет он.

Ежедневно Варшаву пытались убедить, что именно она является ключевой силой сопротивления российскому газопроводу в Европе, и США оказывают им поддержку в этом вопросе. Политические инфлюенсеры старательно вбивали всем в голову, что трубопровод наверняка не будет построен. И, что самое удивительное для поляков, делают это до сих пор.

Однако, заявляет обозреватель, в вопросе "Северного потока-2" Польша оказалась лишь инструментом в руках американцев, которые вели собственную игру. При этом для Варшавы эта битва оказалась слишком дорогой – как в экономическим, так и политическом плане. Соглашение между Германие и США он назвал "болезненым поражением". 

На фоне грядущего запуска газопровода "Газпром" прекращает закупку транзита через польскую территорию на будущий год. Ущерб от этого для страны в обозримой перспективе кажется весьма внушительным. 

При этом, отмечает Щенсняк, в подобной ситуации Польша уже оказывалась, одгако выводов из этого никто не сделал. Он напомнил, что битва за "Северный поток – 1" закончилась аналогично, хотя Россия делала свое предложение. Тем не менее, в Варшаве решили сделать из этого фееричный скандал, громко отказав Москве и уволив причастных к переговорам людей. Хотя помешать запуску проекта это не помогло.

Источник: Myśl Polska ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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ГостьТрынсь
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Гость291862
Погорячился. Проект нужен для тех, кто крупно наварился и будет навариваться дальше. Что ты поимел от Сев. потока 1? Ничего. Весь политический треск сейчас перед выборами в ГД. Популярность партии жуликов и воров скатилась вниз. КПРФ душат, снимают всех кандидатов. Жириновский дискредитировал ЛДПР своими неумными высказываниями. Для плебса главная тема - это Сев. поток 2. Больше людям сказать нечего.
тебе бы книжку по экономике почитать. А не бредни писать на форумах.
ГостьТрынсь
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Гость294521
Да я не про то говорил, власть еще не вся страна, что будет дальше мало кто знает. Я лично на СП-2 и других проектов не наварюсь конечно, но просто хочу, что бы Россия процветала, а хочешь заниматься политикой, так никто не запретит в принципе. Только вот любая власть будет себя защищать до последнего и тут знаешь подумать нужно заранее.
Ты нет. Но как ни крути Газпром и Роснефть самые крупные на сегодня налогоплательщики. Так что "навариваться" будут бюджетники.
Гость из купе поезда
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Эх поляки, поляки. Ни чему вас жизнь не учит. Это вам "Ухо от селёдки-2", в Польше смотрите фильм "Ва банк-2".
Как вы не поймёте в жизни важнее денег бывает то самое ухо от селедки.
Гость294521
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Гость291862
Погорячился. Проект нужен для тех, кто крупно наварился и будет навариваться дальше. Что ты поимел от Сев. потока 1? Ничего. Весь политический треск сейчас перед выборами в ГД. Популярность партии жуликов и воров скатилась вниз. КПРФ душат, снимают всех кандидатов. Жириновский дискредитировал ЛДПР своими неумными высказываниями. Для плебса главная тема - это Сев. поток 2. Больше людям сказать нечего.
Да я не про то говорил, власть еще не вся страна, что будет дальше мало кто знает. Я лично на СП-2 и других проектов не наварюсь конечно, но просто хочу, что бы Россия процветала, а хочешь заниматься политикой, так никто не запретит в принципе. Только вот любая власть будет себя защищать до последнего и тут знаешь подумать нужно заранее.
Гость291862
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Гость294521
Чем сильнее страна, чем больше шансов у нее создавать нужные для себя проекты. А мелким гейропейским шавкам только зад хозяина лизать. Без вариантов. Иначе вообще сольют на парашу.
Погорячился. Проект нужен для тех, кто крупно наварился и будет навариваться дальше. Что ты поимел от Сев. потока 1? Ничего. Весь политический треск сейчас перед выборами в ГД. Популярность партии жуликов и воров скатилась вниз. КПРФ душат, снимают всех кандидатов. Жириновский дискредитировал ЛДПР своими неумными высказываниями. Для плебса главная тема - это Сев. поток 2. Больше людям сказать нечего.
Гость294521
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Чем сильнее страна, чем больше шансов у нее создавать нужные для себя проекты. А мелким гейропейским шавкам только зад хозяина лизать. Без вариантов. Иначе вообще сольют на парашу.
М
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пуй на них и что они испытали,гиена европы и шакалы свинопидорги
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