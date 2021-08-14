Меркель едет на встречу к Зеленскому с окончательным предложением по "Северному потоку-2"

Меркель едет на встречу к Зеленскому с окончательным предложением по "Северному потоку-2"
Фото: Stefanie Loos/ dpa/ www.globallookpress.com
Однако сперва она согласует решение с российским президентом

Предстоящий визит Ангелы Меркель на Украину будет связан с вопросами "Северного потока-2" и Донбасса. Канцлер Германии заставит Владимира Зеленского принять окончательное решение, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Во время встречи, по его прогнозам, Меркель напомнит украинскому президенту, что на протяжении семи лет она оказывала стране поддержку, и не уверена, что следующий лидер ФРГ поведет себя аналогичным образом. В преддверии своей отставки, она поставит Зеленского перед выбором в вопросах ДНР и российского газопровода на фоне предстоящей встречи главы Украины с Джо Байденом. Иначе, полагаеь Климкин, разговаривать ему с главой США будет не о чем, пишет РИА "Новости".

При этом Меркель намеревается накануне визита в Киев заехать в Москву к Владимиру Путину. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, канцлер собирается согласовать с российским президентом варианты решения ситуации вокруг "Северного потока-2" и транзита газа через украинские территории. 


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость295167
Пожаловаться Ответить
Вот и вся правда. Главное КПСС разбило страну, а все органы то КГБ, МВД, Армия не сработали, Хрущёв и Брежнев постарались. СССР кормил весь мир, а сам бедствовал, строил бесплатно заводы в Индии, а до сих пор в деревнях газа нет, страна себе в убыток, это маразм. Прибалтов кормили, окраины все как сыр в масле, а русская деревня вымерла, СЭВ кормила, а сама нищала.
Гость291289
Пожаловаться Ответить
Какой смысл Меркель ехать к Зелебобе? Чтобы время не терять, после Путина сразу к Бидону., ведь всем давно понятно, что Бидон скажет, то Зелебоба и будет делать.
Гость295167
Пожаловаться Ответить
ГАЗ до ГРАНЦЫ РОСИИ, а по Украине платит Меркель
Гость291862
Пожаловаться Ответить
Почему у РИА Новости и Утра комментарии каких-то бывших? Где настоящие? Турнули с насиженных мест, так теперь они везде лезут со своими мыслями. Провидец залез в голову Меркель и все знает. Повестку встреч никто не объявлял, а это уже отметился.
1
новости партнеров
По теме

Вашингтон обвинил Москву в изощренных попытках посеять раздор в США

Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке

Третью мировую войну развяжут Китай и Россия из-за Японии - The National Interest

Властям Страны восходящего солнца в Америке не рекомендуют крепко спать, поскольку у их соседней якобы есть территориальные претензии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей