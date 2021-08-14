Однако сперва она согласует решение с российским президентом

Предстоящий визит Ангелы Меркель на Украину будет связан с вопросами "Северного потока-2" и Донбасса. Канцлер Германии заставит Владимира Зеленского принять окончательное решение, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Во время встречи, по его прогнозам, Меркель напомнит украинскому президенту, что на протяжении семи лет она оказывала стране поддержку, и не уверена, что следующий лидер ФРГ поведет себя аналогичным образом. В преддверии своей отставки, она поставит Зеленского перед выбором в вопросах ДНР и российского газопровода на фоне предстоящей встречи главы Украины с Джо Байденом. Иначе, полагаеь Климкин, разговаривать ему с главой США будет не о чем, пишет РИА "Новости".

При этом Меркель намеревается накануне визита в Киев заехать в Москву к Владимиру Путину. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, канцлер собирается согласовать с российским президентом варианты решения ситуации вокруг "Северного потока-2" и транзита газа через украинские территории.



