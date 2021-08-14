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Европейские страны расколола позиция по России, из-за этого они не смогли прийти к единой стратегии по "Северному потоку-2". Такое мнение высказал в эфире НСН польский политолог Якуб Корейба.
Он заявил, что Москва наращивает свое давление на Евросоюз. Европейские политики могли бы противостоять этому, но им не хватает единства.
Основной раздор в ЕС вносит Германия, которая испытывает к России стратегический интерес, в отличии от других государств. Сейчас Европа разделена на тех, кто не видит со стороны Москвы угрозы – это, как правило, страны Западной Европы – и тех, кто относится к ней с опаской.
"По сути, сейчас в рамках Евросоюза формируется несколько блоков, каждый из которых намерен действовать по своей стратегии", – заявил эксперт.
Корейба подчеркнул, что если в Европе стремяться не только к энергетической устойчивости, но и Союза в целом, необходимо выступить против России одним фронтом.
Немецкий политолог Александр Рар, в свою очередь, напомнил, что даже в Польше, где активно выступали против российского газопровода, разглагольствовать на эту тему перестали из-за политических целей – останавливать "Северный поток-2" не выгодно никому. Варшава не хотела бы портить отношения с Вашингтоном.
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