России удалось расколость Евросоюз - политолог

России удалось расколость Евросоюз - политолог
Фото: Sachelle Babbar/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
В Западной и Восточной Европе придерживаются кардинально разных позиций

Европейские страны расколола позиция по России, из-за этого они не смогли прийти к единой стратегии по "Северному потоку-2". Такое мнение высказал в эфире НСН польский политолог Якуб Корейба. 

Он заявил, что Москва наращивает свое давление на Евросоюз. Европейские политики могли бы противостоять этому, но им не хватает единства. 

Основной раздор в ЕС вносит Германия, которая испытывает к России стратегический интерес, в отличии от других государств. Сейчас Европа разделена на тех, кто не видит со стороны Москвы угрозы – это, как правило, страны Западной Европы – и тех, кто относится к ней с опаской. 

"По сути, сейчас в рамках Евросоюза формируется несколько блоков, каждый из которых намерен действовать по своей стратегии", – заявил эксперт.

Корейба подчеркнул, что если в Европе стремяться не только к энергетической устойчивости, но и Союза в целом, необходимо выступить против России одним фронтом.

Немецкий политолог Александр Рар, в свою очередь, напомнил, что даже в Польше, где активно выступали против российского газопровода, разглагольствовать на эту тему перестали из-за политических целей – останавливать "Северный поток-2" не выгодно никому. Варшава не хотела бы портить отношения с Вашингтоном. 

Источник: Национальная служба новостей ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость из 404
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Проститутки и предатели понятно будут верещать против РФ. А запад ими попользовался и задумался - а <цензура> ему эти шмакодявки, дружить надо с сильными. Выгоднее иметь союзником бойца, а не кучку тявкающих мопсов.
Гость..))))
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Гость296735
"В любой непонятной ситуации надо делить Польшу. И Украину." (с)
"В любой непонятной ситуации надо делить" - Россию, что исторически будет скоро.
М
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польский политолог Якуб Корейба, а по моему этот прощелыга ни когда не был политологом,очередной балабол пригретый еврейско российскими сми
Гость296735
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"В любой непонятной ситуации надо делить Польшу. И Украину." (с)
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