Масштаб природных бедствий в России не имеет прецедентов - Путин

Масштаб природных бедствий в России не имеет прецедентов - Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Климатическая повестка для властей стала приоритетной

Природные бедствия, с которыми столкнулись российские регионы, имеют беспрецедентный характер. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 августа, президент России Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий, вызванных природной стихией.

Президент России отметил, что временами в южных регионах страны уровень осадков за несколько часов может выпасть месячная норма осадков.

В восточной части страны – в Сибири и на Дальнем Востоке – установилась сильная засуха, при этом сильный ветер раздувает огонь, из-за чего площадь горения продолжает увеличиваться на лесных территориях. 

Таким образом, указал президент,  чрезвычайно и критически важно заняться климатической и экологической повесткой на федеральном уровне с системным подходом, организовав работу с минимальными последствиями для животных.

Российский лидер призвал принять все требуемые меры по ликвидации действующих в регионах ЧС, чтобы разобраться с ситуацией самым эффективным способом. Как отметил президент, самым важным фактором остаются здоровье и жизни людей, а также их хозяйство.

При необходимости, указал Путин, все средства для эвакуации пожилой категории, детей и женщин должны быть подготовлены.

Как отмечает источник, на юге России разбушевавшийся циклон стал причиной подтопления тысяч домов, десятки тысяч людей остались без доступа к электричеству. В Якутии же бушуют лесные пожары суммарной площадью в 1,3 млн га. В республике введен режим ЧС межрегионального характера. В настоящее время угрозы социально значимым объектам отсутствуют.

Ранее стало известно, что улицы Екатеринбурга затопило из-за сильного ливня.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость287907
Пожаловаться Ответить
Анапу смыло буквально. Отдыхающие плавают не доходя до моря.
1
новости партнеров
По теме

Вашингтон обвинил Москву в изощренных попытках посеять раздор в США

Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей