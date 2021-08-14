На «Запорожце» по России: Я в Игре, и все скучают по Союзу

Сможет ли "Запорожец" 1988 года выпуска проехать от Москвы до Свердловской области и обратно? Депутат Чеховского Горсовета Московской области, ветеран Афганистана Павел Хлюпин прямо сейчас проверяет это на личном опыте. Пройдено уже больше полутора тысяч километров.



В Удмуртии Павла встречают пограничники. Не те, которые сегодня стоят на рубежах Отечества. Да и границы в Удмуртии, слава Богу, нет - республика гармоничная часть нашей необъятной Родины. Хлюпина встречают ветераны пограничных войск. С самого начала автопробег задумывался как паломничество. Таким он и получается. Памятники, парки, стелы погибшим на рубежах нашей Родины есть практически в каждом населенном пункте огромной России. Даже в маленьких селах.

"Село Яр республики Удмуртия. Аллея погибших героев. Много ребят погибло. Тут все наши воины-интернационалисты. Вот пограничник Макшаков. Погиб уже после вывода войск из Афганистана в 1994 году на Таджико-Афганской границе", – ведет свой репортаж Павел Хлюпин. В кадре совсем молодое красивое лицо на траурном портрете. Аллея погибших героев длинная.

В каждом населенном пункте чеховский ветеран Павел Хлюпин общается с пограничниками. "Ну что, друзья мои, я уже в Игре! В смысле, Игра – это название населенного пункта в республике Удмуртия", – рассказывает Хлюпин.

В Игре памятник пограничника особенный. На гранитном постаменте стоит трофейная "БМП-2". А возле постамента лежит огромный валун, который привезли бойцы из Афганистана. "Помогали делать памятник предприятия местные – нефтяники, леспромхоз помогал в 1991 году", - рассказывает Владимир Булатов, пограничник, местный руководитель патриотического движения.

Инициатива установки памятника принадлежала ему самому. Раньше Булатов был депутатом Верховного Совета СССР, а теперь работает школьным учителем и тренирует кадетов по единоборствам – самбо и дзюдо. Команда побеждает в соревнованиях. "Вот такие люди должны быть в Госдуме, а не те, что теперь там сидят", – комментирует Павел Хлюпин.

"Мужики, вот мы все родом из Советского Союза, как думаете, когда лучше жилось – тогда, или при нынешних демократах?" – спрашивает герой автопробега на "Запорожце". "Однозначно при Советах. О людях власть лучше заботилась, о нас, ветеранах. А сейчас люди брошенные, идеологии нет. Хорошо, что хоть веру православную разрешили", - отвечают пограничники. "Кошка бросила котят, пусть живут там, как хотят", – иронизирует Хлюпин.

В Удмуртии по Советам тоскуют многие. Особенно в сельской местности. Говорят, промышленность вся развалилась. Были большие хорошие заводы, а теперь их все продали и разорили.

Нещадно критикуют нынешнюю систему образования: "В Советском Союзе была мощная, лучшая в мире система образования. А теперь нас западная модель плохому научила. Теперь вот мы поняли, почему границы были закрыты. Нельзя было пускать сюда эту дрянь", – говорят собеседники Хлюпина.

Напомним, что автопробег Павла Хлюпина стартовал 9 августа. Символическую отмашку ветерану-афганцу дали депутат Госдумы Алексей Журавлев и Герой России Андрей Богатов. Перед стартом они обсудили с Хлюпиным социальные проблемы ветеранов и инвалидов боевых действий.

Автопробег на "Запорожце" продолжается. Завтра расскажем, чем закончилась для Павла Хлюпина поездка по территории Удмуртии.