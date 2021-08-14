США готовятся проучить Польшу с помощью американской армии

США готовятся проучить Польшу с помощью американской армии
Фото: Pacific Press/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ

Отношения между Вашингтоном и Варшавой трещат по швам. Польские власти приняли закон, запрещающий компаниям, где доля иностранного капитала превышает 49%, заниматься вещанием в стране. В США уже пригрозили Польше сокращением инвестиций, однако, полагает польский генерал Мирослав Ружаньский, дело может пойти дальше.

Издание Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники заявило, что Штаты в качестве одной из мер воздействия рассматривают вероятность вывода американскийх войск из Польши в Румынию. Генерал полагает, что в действительности дела обстоят куда сложнее. 

Нынешняя власть постепенно превращает Польшу в авторитарную страну, что сказалось на потере доверия со стороны американцев. В свою очередь, они могут ограничивать польским офицерам доступ к важной информации и не обсуждать при них принятие важных стратегических решений НАТО. Также они могут сократить количество совместных инициатив на территории страны. 

"Однако, по моему мнению, самая большая опасность кроется в том, что американцы смогут приостановить поставку техники по уже заключённым контрактам. Я имею в виду прославленные F-35 или систему Patriot", – приводит перевод ИноТВ.

В ближайшее время США могут поставить Польше ультиматум: либо страна возвращается на сторону демократии, либо больше не увидит американской военной техники. Американцы, которые очень трепетно относятся к политическим взглядам союзников, не допустят, чтобы кто-то пренебрегал оказанной ранее поддержкой. 

Военный полагает, что Варшава не обращает внимания на сигналы, которые посылает Вашингтон. Сейчас у страны самые слабые позиции в НАТО, поскольку нынешняя власть умудрилась рассориться со многими союзниками: Францией, Германией, Великобританией и Канадой. 

"Братских отношений у нас также нет ни с чехами, ни со словаками, ни с литовцами. Наша позиция в НАТО уже давно маргинализована. Если вдобавок ко всему США отвернутся от нас и мы перестанем быть партнёрами, мы скатимся на периферию Североатлантического альянса", – указал он.

Ранее в Польше из-за конфликта с Брюсселем заявили, что страну ничего не держит в Евросоюзе, и если на нее продожат оказывать давление, она легко может выйти из его состава.

Источник: ИноТВ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон обвинил Москву в изощренных попытках посеять раздор в США

Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей