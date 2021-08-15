Депутат Рады: украинцы "всеми фибрами души" ненавидят Россию

Депутат Рады: украинцы "всеми фибрами души" ненавидят Россию
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
На Украине укореняется русофобия

Многие украинцы не любят Россию, и этот факт ничего не изменит. Даже если Крым "вернется" в Незалежную, а РФ еще и "подарит" Кубань, немалая часть украинского общества все еще будет ненавидеть соседнюю страну. Об этом заявил нардеп от "ОПЗЖ" Олег Волошин. 

По словам политика, часть украинцев боится восстановления дружеских отношений между государствами, они искренне, "всеми фибрами души" испытывают ненависть к России. Особенно на западе Незалежной считают РФ "источником зла". 

Как сообщил Волошин в эфире телеканал NewsOne, среди некоторых украинских политиков также сильны русофобские настроения. Так, в список ненавидящих Россию, по мнению нардепа, входит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко, посол Незалежной в Великобритании. 

Волошин указал на то, что этот слой украинского общества полагает, что все трудности Незалежной закончатся, как только страна окончательно разорвет все связи с РФ, а также присоединится к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. 

Ранее Кулеба пообещал исправить "историческую ошибку" по Крыму через несколько дней. 23 августа в Киеве состоится "Крымская платформа". Украина надеется, что это мероприятие станет первым шагом к "возвращению" полуострова. Любопытно, что союзники Незалежной довольно холодно отнеслись к этой инициативе. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель не намерена посещать мероприятие, хотя прилетит в столицу Незалежной накануне. 

В России же глава МИД Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" "шабашем". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ГостьМихаил
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Ангела
У меня на YouTube высветился украинский сайт ,зашла на него , одна ненависть к России ,просто сжечь всех и кастрировать россиян ,чтобы не размножались , потом выскочили другие и везде ненависть в России ,так почему на российских сайтах нельзя россиянам писать о дверях убийцах Донбасса и Одессы , это российские чаты ,а не шароварников.
Почитай российские сайты. Тоже самое. Ради справедливости-это Россия развязала войну на Украине, вторглась в Донбасс. До этого были нормальные отношения. А потом пропаганда озверела. Бендеровцы, распяли мальчика и прочая ересь. Два любимых вопроса русской интеллигенции: 1. Кто виноват? 2. Что делать? Троллей, ботов и идиотов прошу не напрягаться. Залили форум нечистотами.
М
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так во многих бывших республиках озлобленность и вражда,а что вы хотели,после развала ссср практически все они обнищали,развалили промышленность и экономику,были при ссср уважаемыми в мире а стали ни кем,подстилками и шакалами,вот и нужен для их *елите* враг кто за все это отвечает,да еще и запад их в этом использует
таковы реалии и ни чего с этим не поделаешь в один момент.это последствия развала огромной страны,плюс всемирная пандемия,передел мира
кремль должен только жестче пресекать все провокации внутри страны,все эти диаспоры и сообщества гостей а не сопли жевать и выражать обеспокоенно
Гость289449
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Обыкновенный настрой иждевенцев, они уверили себя в том что, как только они присосутся к ЕС деньги потекут к ним потоком и даром.Вся их надежда на интриги и шантаж, на хуторской бандитизм и холопские колядки. Бандами разбредутся по ближним станам, гоп-стоп и воровство вот их желаемый удел к существованию. Какие-то производства у них останутся в технологиях 70-<цензура> годов 20 века, ни кому на хрен не нужные. Назад они ничего не вернут, а вот многое от них уйдет к соседям. Пусть колядуют, другое им недоступно..
Гость296720
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"все трудности Незалежной закончатся, как только страна окончательно разорвет все связи с РФ" Почему бы им не помочь в этом? На хрена ждать, когда они себе уши отморозят. Надо им помочь и закрыть границу. Задолбали дегенераты. Главное, когда приползут обратно не пускать. И сегодняшних гастарбайтеров выгнать в едрене фене...
Гость295167
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"дочки" банков России - Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Неос, БМ, Проминвестбанк, Форвард (Русский стандарт) продолжают работу на Украине, а вот в Крыму они не работают, потому что Порошенко оказался рукопожатым для России, потому что после Крыма "забыли" про Новороссию, потому что годами глотаем оскорбления от русофобов на Украине, в Казахстане, в Киргизии (эту вообще содержим), позволяем обращаться с российскими туристами в Абхазии, как с быдлом,
ГостьТрынсь
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Ангела
У меня на YouTube высветился украинский сайт ,зашла на него , одна ненависть к России ,просто сжечь всех и кастрировать россиян ,чтобы не размножались , потом выскочили другие и везде ненависть в России ,так почему на российских сайтах нельзя россиянам писать о дверях убийцах Донбасса и Одессы , это российские чаты ,а не шароварников.
к реальности что те что эти отношения мало имеют.
Гость295167
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Да я с советского времени бандер ненавижу. Жадные, лживые, необязательные и ЗАВИСЛИВЫЕ. НАЦИКИ! Когда хохол родился, жид удавился. Ликвидации их фильм, русский-гитлеровский агент, а жид мозг и правильный.
Ангела
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У меня на YouTube высветился украинский сайт ,зашла на него , одна ненависть к России ,просто сжечь всех и кастрировать россиян ,чтобы не размножались , потом выскочили другие и везде ненависть в России ,так почему на российских сайтах нельзя россиянам писать о дверях убийцах Донбасса и Одессы , это российские чаты ,а не шароварников.
Гость283783
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Гость296283,Отличительные черты хохлов известны всем,вот к примеру даже анекдот:
Золотая рыбка говорит поймавшему ее хохлу:
-"Ты уже третий раз меня просишь исполнить,чтобы у твоего соседа корова сдохла...Но у него корова ВСЕГО ОДНА!".
ГостьТрынсь
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Гость296283
Сегодня на МК: отличительные черты россиян-озлобленность, мания величия, тщеславия. Комментаторы, пообсуждайте россиян. Сайт российский, а не украинский. Кроме Украины не о чем писать, что-ли? Или задание получили и долбите одно и то же.
договаривай полностью. Про то написал чех диссидент после того как начал выпендриваться и его послали на три весёлые. Сайт спонсируется из нэньки. Можешь почитать там где про спонсоров.
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