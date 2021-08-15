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В Польше уверены, что Россия специально создает дефицит газа в Европе, чтобы добиться запуска "Северного потока – 2". С таким мнением выступил обозреватель Вацлав Радзивинович на страницах польского издания Gazeta Wyborcza. Польский журналист предрек европейцам "холодную зиму" из-за России.
Автор пишет о том, что из-за аварии на "Ямале – Европе" Россия стала меньше поставлять голубого топлива, а цены на него взлетели. К тому же, "Газпром" не пополняет европейские хранилища, а использует газ оттуда для нужд клиентов.
При этом Радзивинович указывает на то, что Россию сложившаяся ситуация не беспокоит. По его словам, Москва своим хитрым ходом больше выиграет из-за роста цен на газ, чем проиграет.
Журналист отмечает, что Россия может поставить Европу перед большими трудностями. Европейцам либо придется страдать от холода зимой, либо переплачивать в три раза за топливо, либо как можно быстрее одобрить эксплуатацию "Северного потока – 2".
Эксперт также отмечает, что Россия не страшится и конкуренции с США по продаже СПГ Европе, так как Вашингтон взял курс на азиатский рынок.
Ранее стало известно, что "Фортуне" осталось уложить около 20 км труб и "Северный поток – 2" будет завершен.
Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ
Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам
т.е вы нам санкции и запрет на прокачку полной заполняемости в потоках а россия вам усиленно качает газ по низким ценам
не прикуели?