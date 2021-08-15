В Польше предрекли Европе проблемы из-за хитрого хода России по газу

В Польше предрекли Европе проблемы из-за хитрого хода России по газу
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Европейцам придется "мерзнуть зимой"

В Польше уверены, что Россия специально создает дефицит газа в Европе, чтобы добиться запуска "Северного потока – 2". С таким мнением выступил обозреватель Вацлав Радзивинович на страницах польского издания Gazeta Wyborcza. Польский журналист предрек европейцам "холодную зиму" из-за России. 

Автор пишет о том, что из-за аварии на "Ямале – Европе" Россия стала меньше поставлять голубого топлива, а цены на него взлетели. К тому же, "Газпром" не пополняет европейские хранилища, а использует газ оттуда для нужд клиентов. 

При этом Радзивинович указывает на то, что Россию сложившаяся ситуация не беспокоит. По его словам, Москва своим хитрым ходом больше выиграет из-за роста цен на газ, чем проиграет. 

Журналист отмечает, что Россия может поставить Европу перед большими трудностями. Европейцам либо придется страдать от холода зимой, либо переплачивать в три раза за топливо, либо как можно быстрее одобрить эксплуатацию "Северного потока – 2". 

Эксперт также отмечает, что Россия не страшится и конкуренции с США по продаже СПГ Европе, так как Вашингтон взял курс на азиатский рынок. 

Ранее стало известно, что "Фортуне" осталось уложить около 20 км труб и "Северный поток – 2" будет завершен. 

Источник: Gazeta Wyborcza ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

М
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полено а почему к своему хозяину претензий нет,они ж перенаправили свой газ в азию.бабло рубят но а россия и газпром выполняют свои контракты полностью,в чем твои претензии,в том что газпром должен и обязан перевыполнять контракты если это выгодно и нужно западу?
т.е вы нам санкции и запрет на прокачку полной заполняемости в потоках а россия вам усиленно качает газ по низким ценам
не прикуели?
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