Лукашенко указал на "безмозглых" виновных в развале СССР

Лукашенко указал на "безмозглых" виновных в развале СССР
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Советы канули в лету из-за двух политических лидеров

Наиля Аскер-заде выпустила документальную ленту "ГКЧП. 30 лет спустя". Журналистка взяла интервью, в том числе, у главы Белоруссии Александра Лукашенко. 

Батька рассказал, кто, по его мнению, виноват в распаде СССР. По его словам, ответственность за такой исход событий несет первый президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин. 

Лукашенко отметил, что "личную драку за власть" нельзя проецировать на все государство. Лидер белорусов подчеркнул, что ситуация оказалась довольно обычной: пытаясь упорядочить отношения в СССР, уничтожили государство. 

Лукашенко также добавил, что события в Беловежской пуще доказали неспособность той власти управлять страной, а также ее "безмозглость". 

При этом первый президент Украины заявил, что Советский Союз себя изжил сам, поэтому и развалился. Винить же конкретных лиц бессмысленно. Политики, среди которых был и сам Кравчук, отметил он, только зафиксировали факт того, что СССР канул к лету. 

Ранее Кравчук признался в своей самой главной ошибки после распада Советского Союза. 

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

игорь
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а какие проблемы сейчас быть ВАМ Не безмозглым и объединится в Россию?
1
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