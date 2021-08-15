"Мастерский ход": действия РФ вокруг афганского кризиса оценили в СМИ

"Мастерский ход": действия РФ вокруг афганского кризиса оценили в СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Кремль смог извлечь пользу из ситуации, считает журналист

Вьетнамские журналисты проанализировали ситуацию, которая развивается в Афганистане. В настоящее время "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) контролирует не только столицу, но и все пограничные переходы республики. По словам обозревателей, Россия не стала ждать погоды у моря, решив взять под контроль ситуацию в Центральной Азии.

По мнению автора, в Кремле понимали изначально необходимость укрепить южные рубежи, чтобы обезопасить себя от Альянса и самих Соединенных Штатов. 

Так, Минобороны уже задействовало армию РФ на военно-учебных маневрах в Таджикистане и Узбекистане, Кремль также инициировал межгосударственную встречу в Дохе, активизировавшись в дипломатическом направлении.

Таким образом, пишет Soha, президент России Владимир Путин сделал "мастерский ход", нарастив влияние в Центральной Азии за счет продвижения дипломатических средств.

"Поскольку РФ и Китай присоединяются к Контактной группе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по Афганистану, обе страны могут укрепить сотрудничество в области безопасности в ближайшие месяцы. Хотя Россия считает "Талибан"* террористической организацией, за последнее десятилетие группа провела несколько встреч с российскими властями. Это могло бы позволить России выступить в качестве посредника в диалоге и гарантировать, что "Талибан"* не укрывает транснациональных террористов, угрожающих безопасности. Пока НАТО беспокоится за амбиции Китая в регионе, блок не осознает, что Россия также наращивает собственное влияние", – отмечает источник.

По последним данным, Кабул передан боевикам мирным путем. По словам главы МВД Афганистана Абдула Саттара Мирзаквала, штурма города не предвидится.

*террористическое движение, запрещенное в РФ

Источник: Soha ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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