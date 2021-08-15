"Не понимали и ошибались": Чубайс оправдался за провалы гайдаровских реформ

"Не понимали и ошибались": Чубайс оправдался за провалы гайдаровских реформ
Анатолий Чубайс. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Политик заявил, что смог вместе с единомышленниками построить рыночную экономику

Анатолий Чубай, занимающий в настоящее время должность спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития, решил поностальгировать. Госслужащий опубликовал давнюю фотографию с "молодыми и нахальными экономистами", сделанную еще 35 лет назад.

Так, политик заявил, что ровно в это время вместе с единомышленниками стал обсуждать в студлагере способ перехода от плановой советской экономики к "нормальной рыночной".

Чубайс также заявил, что предвосхитил массу комментариев с критикой, которые последовали под его постом. Экс-глава "Роснано" признался, что младореформаторы совершали на своем пути ошибки, так как "далеко не все предвидели, многого не понимали".

Политик сообщил, что до сих пор не исправил допущенные во время работы на правительственных постах ошибки, о чем написал на своей странице в "Фейсбук".

"Но рыночную экономику все-таки построили", – добавил Чубайс.

Не так давно политик признался в ненависти к советскому строю за "омерзительную ложь", вспомнив, что людей, по его словам, обманывали с раннего утра, начиная с радиопередачи "Пионерская зорька", из-за чего у него к прошлому до сих пор сильнейшее отвращение.

Ранее Чубайс заявил, что изменения глобального рынка могут нанести сильнейший удар по отечественной экономике, так как мир постепенно начинает переходить на безопасную энергетику. По этой причине, считает спецпредставитель президента России, РФ лишится порядка 10% ВВП и столкнется с серьезнейшими потрясениями из-за отказа передовых стран от нефти, угля и газа.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Вовка из 1а
Пожаловаться Ответить
Рыжий мошенник. Вернее не мошенник, а преступник. Такой же преступник как Горбачев, Ельцин, Гайдар и другие. При товарище Сталине уже много лет пилил бы лес на Колыме как враг народа. :-)
Гость291352
Пожаловаться Ответить
Все вы понимали, вы просто не успели довести дело до конца, и сейчас России-бы не было. Всю вашу шоблу к стенке поставить нужно и закопать в глухом месте чтобы и дороги туда не было, столько людей из-а вас пострадало десятки миллионов.
Гость297200
Пожаловаться Ответить
Это были не Ошибки, а Преступления!
Их авторов надо судить и наказывать.
По тяжести содеянного они заслуживают Высшей меры социальной защиты.
крым наш
Пожаловаться Ответить
за омерзительную ложь,а что изменилось?
1
новости партнеров

США готовятся проучить Польшу с помощью американской армии

Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей