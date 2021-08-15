Политик заявил, что смог вместе с единомышленниками построить рыночную экономику

Анатолий Чубай, занимающий в настоящее время должность спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития, решил поностальгировать. Госслужащий опубликовал давнюю фотографию с "молодыми и нахальными экономистами", сделанную еще 35 лет назад.

Так, политик заявил, что ровно в это время вместе с единомышленниками стал обсуждать в студлагере способ перехода от плановой советской экономики к "нормальной рыночной".

Чубайс также заявил, что предвосхитил массу комментариев с критикой, которые последовали под его постом. Экс-глава "Роснано" признался, что младореформаторы совершали на своем пути ошибки, так как "далеко не все предвидели, многого не понимали".

Политик сообщил, что до сих пор не исправил допущенные во время работы на правительственных постах ошибки, о чем написал на своей странице в "Фейсбук".

"Но рыночную экономику все-таки построили", – добавил Чубайс.

Не так давно политик признался в ненависти к советскому строю за "омерзительную ложь", вспомнив, что людей, по его словам, обманывали с раннего утра, начиная с радиопередачи "Пионерская зорька", из-за чего у него к прошлому до сих пор сильнейшее отвращение.

Ранее Чубайс заявил, что изменения глобального рынка могут нанести сильнейший удар по отечественной экономике, так как мир постепенно начинает переходить на безопасную энергетику. По этой причине, считает спецпредставитель президента России, РФ лишится порядка 10% ВВП и столкнется с серьезнейшими потрясениями из-за отказа передовых стран от нефти, угля и газа.