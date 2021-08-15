СМИ: президент Афганистана покинул страну

О решении главы государства сообщили два источника

Обострившаяся ситуация в Афганистане привела к тому, что президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Более того, глава государства покинул территорию республики.

Об этом сообщает местный телеканал TOLOnews в "Твиттер" со ссылкой на два источника. 

Ранее днем 15 августа стало известно, что власти страны решили мирно сдать столицу "Талибану" (террористическая организация, запрещенная в РФ). 

Источник: "Твиттер"
Полина ИВАНОВА

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