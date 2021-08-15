О решении главы государства сообщили два источника

Обострившаяся ситуация в Афганистане привела к тому, что президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Более того, глава государства покинул территорию республики.

Об этом сообщает местный телеканал TOLOnews в "Твиттер" со ссылкой на два источника.

Ранее днем 15 августа стало известно, что власти страны решили мирно сдать столицу "Талибану" (террористическая организация, запрещенная в РФ).