Байдена призвали к "позорной отставке" после провала в Афганистане

Байдена призвали к "позорной отставке" после провала в Афганистане
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Противники уверены, что это "не такое большое дело" после его "незаконного" избрания на пост

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден войдет в историю страны за "легендарный" провал с миссией в Афганистане. Такое заявление сделал экс-глава государства Дональд Трамп, по словам которого ситуация в исламской республике вошла в список величайших поражений Америки.

В заявлении, распространенном представителем бывшего президента Лиз Харрингтон в "Твиттер", говорится о том, что президенту Байдену пора подумать о сложении полномочий.

"Ему стоит с позором отправиться в отставку. Не такое уж и большое дело – его избрание в начале и не было незаконным", – выразил мнение Трамп.

Трамп также уверен, что действующая администрация в Белом доме несет ответственность за очередные взрывные темпы развития коронавирусной инфекции, нестабильную ситуацию на юге Соединенных Штатов у границ, неудачи в энергетическом направлении и подрыв государственной экономики.

В феврале 2020 года Соединенные Штаты подписали с "Талибаном"* мирное соглашение, которое положило конец военному конфликту, длившемуся 19 лет. В соответствии с договором Штаты обязались полностью вывести военный контингент, включая войска Североатлантического альянса, в течение 14 месяцев. Не так давно Байден объявил о выводе войск. В июле Пентагон заявил, что из Афганистана вывели основную часть контингента – порядка 90 процентов.

Накануне официальный представитель "Талибана"* Мохаммад Наим заявил, что военный конфликт на территории исламской республики завершен. Все пограничные переходы в стране контролируются боевиками, 15 августа они захватили Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистана. 

*запрещенная в России организация
Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

США готовятся проучить Польшу с помощью американской армии

Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей