Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Белый дом, который обычно быстренько реагирует на любое, по его мнению, нарушение прав человека, о котором узнает из соцсетей, фактически игнорирует ситуацию в Кабуле, где тысячи людей в прямом эфире взывают к США о помощи. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После того, как о своей власти в Афганистане заявил "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), многие местные и иностранные граждане решили покинуть страну. В аэропорту Кабула возникла давка. Военные стреляют на поражение. Есть погибшие. Но на такое нарушение прав человека Вашингтон не отвечает, отметила Захарова в своем телеграм-канале.

"Афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина",

– приводит слова дипломата Общественная служба новостей.

США начали вывод войск из Афганистане в апреле 2021 года. Талибы сразу активизировались, захватывая сначала небольшие населенные пункты на окраинах страны, а в последние дни получили контроль над всей территорией и заявили об "окончании войны".

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость291272
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Про то что ВША учудило весь мир уже гудит, 20 лет откармливали террористов, солдаты за деньги амерских налогоплательщиков просто там чилили 20 лет, потом отдали оружие и убежали. Хорошо хоть мирных боевыми ядами не засыпали как во Вьетнаме. Ради ресурсов и власти готовы на всё .Паразиты живущие за счёт других - неисправимы , весь восток их ненавидит.
Гость297302
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Гость296434
Это вы, русские, лезете ко всем и навязываете всем, как надо жить, а у себя порядок навести не можете из-за своей мании величия, понтов и пафоса
Если мы лезем куда-то, то что ты тут забыл? Или считаешь что твоё <цензура> на сайте РФ не "другое"?. Видящий в глазе ближнего сучок, в своём бревна не замечает. Это про тебя. Пока вы скачите на майданах и вините во всех грехах РФ, вас спокойно грабят, подбрасывая дровишек к костёр вашей слепой ненависти ко всему русскому, а по сути к своей же истории, корням. Фраза - "Иваны не помнящие родства" - это по вас.
Гость291272
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Гость296434
Это вы, русские, лезете ко всем и навязываете всем, как надо жить, а у себя порядок навести не можете из-за своей мании величия, понтов и пафоса
С ворами разберись сначала за которых ты орал - Усе на майдан , и бил в кастрюлю , которые воруют так что проволоку на границе за 8 лет не осилили, а потом уже приходи на сайт чужой страны что то заявлять.
Гость296434
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Гость283783
296434, Ты пойди у себя порядок в хате наведи,посуду помой,а потом пиши...
Это вы, русские, лезете ко всем и навязываете всем, как надо жить, а у себя порядок навести не можете из-за своей мании величия, понтов и пафоса
Гость291272
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Гость296434
Лучше бы у себя внутри в России сначала разобрались с проблемами, а потом про Афганистан что-то заявляли бы
С ворами разберись сначала за которых ты орал - Усе на майдан , и бил в кастрюлю , которые воруют так что проволоку на границе за 8 лет не осилили, а потом уже приходи на сайт чужой страны что то заявлять
Гость283783
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296434, Ты пойди у себя порядок в хате наведи,посуду помой,а потом пиши...
Гость296434
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Лучше бы у себя внутри в России сначала разобрались с проблемами, а потом про Афганистан что-то заявляли бы
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