Боевики взяли под контроль внешний периметр

Представители движения "Талибан"* (запрещено в РФ) окружили внешний периметр территории российского посольства в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее охранявшие посольство РФ афганские военнослужащие ушли – их место заняли талибы.

Как отметил посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов, в настоящее время угроза для ведомства в республике отсутствует, дипломаты будут продолжать свою деятельность в стране в штатном режиме.

В российском МИД же сообщили, что намерены эвакуировать часть сотрудников посольства. При этом граждане, имеющие российские паспорта, пока что не обращались за соответствующей просьбой.

Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что у Москвы есть план "Б" в случае непредвиденного развития ситуации в афганской столице, однако пока что российская сторона работает по основному плану. Кремль не будет спешить с непризнанием или признанием новых властей Афганистана – Москва определит свой статус в отношении страны после того, как получит ясное представление об их поведении.

По словам спецпредставителя президента РФ, главы Второго департамента Азии в МИД России Замира Кабулова, захват власти талибами стал результатом провала Соединенных Штатов, а не перехода государственных полномочий в другие руки. В ведомстве заявили, что, как и США, "не понимают, что делать дальше". Пока что не может быть речи об исключении талибов* из списка террористических организаций, процедура должна быть запущена решением Совбеза ООН.

Известно, что 17 августа российский посол должен встретиться с координатором "Талбина"* для обсуждения безопасности дипломатической миссии.

*запрещенная в России организация