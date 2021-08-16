Сходство фамилий Тихановской и Тимановской объяснил эксперт

Сходство фамилий Тихановской и Тимановской объяснил эксперт
Светлана Тихановская и Кристина Тимановская. Фото: Утро.ру
Спортсменку не просто так выбрали на роль скандалистки международного масштаба

История с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину из олимпийского Токио, не вызвала заметного резонанса в республике. Общество отнеслось к ней, как к новости – однодневке. Хотя, по мнению местного политического активиста Сергея Луща, эта спортсменка не просто так оказалась в центре скандала.

По оценке лидера белорусской партии "Союз", Тимановская не была широко известна в республике и тем более за рубежом, поскольку не была лучшей, а находилась на "скамейке запасных". И она – не единственная спортсменка, кто за последний год перешел на сторону оппозиции. Поскольку эту сферу Запад обрабатывал особенно плотно, зная интерес президента РБ Александра Лукашенко к спорту.

Но за рубежом раздули историю именно с Тимановской, обратил внимание политик.

"Сценаристы инцидента намеренно выбрали спортсменку с фамилией, созвучной с той, что имеет лидер выехавшей за рубеж группы оппозиционеров, чтобы как раз повысить интерес к теме",

– допустил Сергей Лущ. Для Тимановской же это стало шансом придать импульс "неудавшейся карьере", передает "Украина.ру".

Кристина Тимановская обратилась с прошением о политическом убежище в Польше, прибыв на Олимпийские игры в Японию. Сначала спортсменка жаловалась на тренерский произвол, но потом перешла на политические заявление и критику действующей власти в Белоруссии.

Позже Тиманоская призналась, что и в Польше не чувствует себя в безопасности, а в интервью иностранным журналистам рассказала, что на мысль об убежище за границей ее натолкнула бабушка.

Источник: Украина.ру
Николай ВИКТОРОВ

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