Позиция Меркель по "Северному потоку - 2" станет разочарованием для Украины - эксперт

Позиция Меркель по "Северному потоку - 2" станет разочарованием для Украины - эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Протокольный визит канцлера не является сигналом для изменения отношений с Киевом, указал специалист

Личный визит канцлера Ангелы Меркель в Россию стал сигналом об изменении отношений Берлина и Киева. Соответствующее заявление сделал специалист, представитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Как отметил эксперт, запланированная поездка Меркель в украинскую столицу, которая должна состояться после ее диалога с президентом России в Кремле – протокольный визит накануне Дня незавимимости Незалежной. При этом канцлер ясно дала понять, что не собирается принимать участие в "Крымской платформе", решив ограничиться формальной "данью уважения".

И Незалежная, и ее польские соседи активно выступают против "Северного потока – 2", необходимого для Германии. Тема о строительстве газопровода остается до сих пор одним из ключевых вопросов для активного обсуждения после того, как Меркель оценила ситуацию вокруг магистрали в ходе переговоров с Байденом.

Германия также продолжит обеспечивать для себя поставки энергоресурсов из России через украинский транзит после 2024 года. Тем не менее, участники проекта смогли довести работу до конца, невзирая на саботаж. И финальная стадия длительного процесса, который не остановили санкции, доказала, на взгляд спикера, отказ Меркель от выступлений против "Северного потока – 2.

"Наверняка украинские власти пытаются пропагандировать, что визит Ангелы Меркель означает улучшение отношений Берлина и Киева, приписывая ей разные соображения. Но Германия будет твердо следовать своей линии", – заключил эксперт

Ранее лидер "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен заявил, что "зеленые" могут отказаться от "Северного потока – 2" в случае своей победы на парламентских выборах.


Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Леха из МОсквы
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Экономические проблемы однако. Тут задача неутонуть экономике Германии.
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