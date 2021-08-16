Президент Афганистана улетел из страны на набитом деньгами вертолете - посольство РФ

Президент Афганистана улетел из страны на набитом деньгами вертолете - посольство РФ
Ашраф Гани. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Часть средств осталась лежать на взлетном поле

Президент Афганистана Ашраф Гани, занимавший высший государственный пост с 2014 года, сбежал из страны на вертолете. До этого он набил транспорт деньгами, однако не смог уместить все, о чем заявил накануне пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Афганистане Никита Ищенко.

Как отмечает источник, Гани изначально набил денежными средствами четыре автомобиля. Остальную часть денег он попытался запихнуть в вертолет, однако не сумел уместить все. В итоге часть денежных средств осталась лежать на территории взлетного поля, передает телеканал "360".

О бегстве Гани стало известно 15 августа. Президент исламской республики заявил в социальных сетях, что принял такое решение, чтобы избежать масштабного конфликта и "кровопролития". При этом лидер сообщил, что для него решение было "трудным выбором". Публичного предупреждения о его вылете из страны не было.

В прошлое воскресенье представители движения "Талибан"* заявили, что установили контроль над всей страной, включая города и пограничные переходы. После этого Гани объявил о своей отставке. Власть перешла в руки управляющего совета – в его состав вошли экс-президент Хамид Карзай с бывшим главой правительства исламской республики Абдуллой Абдуллой.

Известно, что боевики "Талибана"* уже сменили военнослужащих афганской армии, которые покинули посты у внешнего периметра российского посольства. В дипломатической миссии РФ заявили, что талибы* заверили посольство в намерении обеспечить безопасность территории. При этом российские дипломаты работают в штатном режиме. Планируется эвакуация части персонала, о чем заявили в российском МИД.

 *запрещенная в России организация 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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