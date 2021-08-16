Москвичам ответят на вопросы об онлайн-голосовании по горячей линии

Специалисты помогут подать заявку и исправить допущенную в данных ошибку

С 17 по 19 сентября 2021 г. в России состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва и других представителей в органы законодательной и исполнительной власти. Москвичи имеют возможность проголосовать онлайн. На все вопросы ответят специалисты кол-центра по горячей линии.

Уточнить, как зарегистрироваться в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), как проверить учетную запись, как исправить допущенную в заявке ошибку в личных данных, что делать, если пришел отказ в регистрации, – на эти и другие вопросы ответят специалисты по телефону +7 (495) 539-56-56.

Кроме того, сообщить о трудностях с регистрацией в ДЭГ можно по электронной почте support-vybory@mos.ru. В письме нужно описать проблему и сообщить свой номер телефона и СНИЛС.

Консультанты единой справочной службы правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77 также ответят на все вопросы, связанные с предстоящим голосованием, как онлайн, так и на традиционных избирательных участках.

Подробная инструкция для избирателей размещена также на портале mos.ru. Там же работает чат-бот: его значок расположен в правом нижнем углу страницы.

Цифровой бюллетень получат москвичи, зарегистрировавшиеся в системе ДЭГ до вечера 13 сентября. Заполнив анкету на сервисе, нужно нажать на кнопку "Запросить код подтверждения" и затем ввести в форму полученный по СМС код.

Электронное голосование будет проходить в тот же период, что и офлайн выборы – с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве среди участников дистанционного голосования разыграют ценные призы, в том числе автомобили и квартиры.