Не злить Россию: на Украине извлекли урок из ситуации в Афганистане

Не злить Россию: на Украине извлекли урок из ситуации в Афганистане
Фото: www.pixabay.com
Стремительное бегство американцев расставило все точки над i

На международной арене разворачиваются очень серьезные в стратегическом плане события. Уход американцев из Афганистана с последующим завоеванием власти талибами* серьезно меняет расстановку сил в мировом пространстве. По мнению известного украинского журналиста Игоря Гужвы, происходящие в Южной Азии события должны стать наглядной иллюстрацией того, что может случиться на Украине.

Так, главред газеты "Страна" предостерег свою родину от участия в антироссийских провокациях, которые разрабатываются влиятельными западными агентами рука об руку с "партией войны" внутри самой Незалежной. Речь, например, идет о таких смелых помышлениях киевского режима, как эскалация конфликта в Донбассе для срыва реализации российского проекта "Северный поток – 2". Либо о нападении на Крымский полуостров.

Опытный эксперт напомнил, что Украине придется самостоятельно отвечать за провокации против Российской Федерации. Реакция Москвы будет стремительной и сокрушительной. При этом ждать подмоги от вашингтонской администрации однозначно не приходится. Что подтверждается их бегством из Афганистана.

По мнению Гужвы, в случае серьезного конфликта действия американцев ограничатся спешным вывозом своих сотрудников с территории Украины. Самой Незалежной неоткуда будет ждать помощи.

К слову, недавно украинские спецслужбы обвинили пожилого мужчину в "шпионаже" в пользу России.

*запрещенная в России организация

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость296968
Пожаловаться Ответить
М
да нее.не ссыте какломоны,европа вам поможет а шша еще резиновых джавелинов подарит,нападайте на крым там ахрессор.хватит факелами трясти и посольство в кукуеве краской забрасывать,хороводы водить при гибели людей в россии
или в сети удобней побеждать?
к вам даже наша либерасня подтянулась.соросята.вместе вы точно отгребете по самое не балуй
Чудак на букву "М". Ты уже собрал вещи для поездки в Таджикистан мочить террористов в сортире? Или портки ещё не высохли? Аника воин!
Вовка Шилов 0505707696
Пожаловаться Ответить
М
да нее.не ссыте какломоны,европа вам поможет а шша еще резиновых джавелинов подарит,нападайте на крым там ахрессор.хватит факелами трясти и посольство в кукуеве краской забрасывать,хороводы водить при гибели людей в россии
или в сети удобней побеждать?
к вам даже наша либерасня подтянулась.соросята.вместе вы точно отгребете по самое не балуй
В субботу, 14 августа, во время акции «Нацкорпуса» под Офисом украинского президента, которая переросла в стычки неонаци с полицией, радикалы украли несколько ящиков молока. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник в полиции. По словам собеседника издания, возле магазина на Банковой шла выгрузка продуктов, и несколько участников митинга украли ящики с молоком. На данный момент правоохранители проверяют эту информацию. P.S. Привычка - вторая натура. Не украсть - себя не уважать. По вывеске нацики, по факту - гопники и воры.
Гость292763
Пожаловаться Ответить
Остались ещё разумные!?
М
Пожаловаться Ответить
да нее.не ссыте какломоны,европа вам поможет а шша еще резиновых джавелинов подарит,нападайте на крым там ахрессор.хватит факелами трясти и посольство в кукуеве краской забрасывать,хороводы водить при гибели людей в россии
или в сети удобней побеждать?
к вам даже наша либерасня подтянулась.соросята.вместе вы точно отгребете по самое не балуй
Гость283783
Пожаловаться Ответить
Это что,там кто-то до сих пор надеется напасть на Крым? Они серьезно думают,что Россия до сих пор такая,какой она была при Медведеве,когда на войне 08 08 08 какая-то позорная грузинская недоармия безнаказанно расстреливала наших миротворцев и сбивала каждый день по одному нашему военному самолету? Ну что ж,пусть попробуют напасть,может тогда и прекратится это недоразумение,под названием "Незалежна Україна".
Гость296968
Пожаловаться Ответить
А что это за известный журналист? Что есть издание "Страна"? Пипец! А что сказал полудурок Кива (целый депутат от ОПЗЖ)?
Гость296968
Пожаловаться Ответить
Копайте схроны
Погавкали и хватит. Иначе сапогом в зубы. Понятно бобики?!
Жулька, это ты очем?
Копайте схроны
Пожаловаться Ответить
Погавкали и хватит. Иначе сапогом в зубы. Понятно бобики?!
1
новости партнеров

Германии предсказали крах после отказа от "Северного потока - 2"

Правительство Меркель допустило серьезный промах, утверждает оппозиция

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей